Nadávky z hlediště? Takovou kulisu miluju, culí se po výhře v Brně hradecký Smoleňák

V zápase, který by byl zcela určitě ozdobou play off, byli šťastnější hokejisté Hradce Králové. Ve šlágru 33. extraligového kola přetlačili na brněnském ledě mistrovskou Kometu 5:4 po samostatných nájezdech.

Dvěmi trefami přispěl k triumfu Mountfieldu útočník Radek Smoleňák, jehož značný důraz před brankářem domácích Vejmelkou při vedoucím gólu Hradce na 2:1 odstartoval obrovské emoce na ledě i v hledišti.

„Různých potyček a soubojů pak bylo docela dost. Tak to ovšem v utkáních kvalitních týmů chodí. Sám jsem dostal asi třistakrát do hlavy. Něco jsme pro změnu sami rozdali. Každý prostě dělal svoji práci. Místy to bylo docela na hraně, ale my jsme šťastni, že jsme dovedli střetnutí do vítězného konce. Zaplaťpánbůh za dva body," usmívá se forvard.

Radek Smoleňák z Hradce Králové (vpravo) zpracovává Michala Gulašiho z Brna před brankou Karla Vejmelky.

Václav Šálek

Připouští, že ho vyhrocená atmosféra v brněnské hale namotivovala. „Musel jsem z hlediště skousnout různé nadávky. Já ale podobnou kulisu miluju. Hrálo se mi moc dobře," culí se Smoleňák.

Hradecký kouč Tomáš Martinec si vítězství v Brně považuje. „Musím svoje mužstvo pochválit. Ale až na některá zbytečná vyloučení. Na to si musíme příště dát pozor," plánuje. Podle něj se hrál hlavně v poslední třetině parádní hokej. „My jsme naštěstí byli skoro pořád o gól napřed. A i když se nám nepovedlo udržet vedení v základní hrací době, penaltový rozstřel jsme naštěstí zvládli líp. Týmovým výkonem jsme nakonec dokráčeli k výhře," libuje si.

Brněnským hrdinou byl v nedělním pozdním večeru obránce Tomáš Malec. Sváteční střelec, který v tomto ročníku extraligy dosud skóroval jen jednou, se proti Hradci trefil od modré čáry hned dvakrát.

Zleva Petr Koukal z Hradce Králové, Petr Holík z Brna a brankář Hradce Králové Jaroslav Pavelka.

Václav Šálek

„Samozřejmě mě to těší, oslavy obou gólů jsem si s našimi fantastickými fanoušky užil. Na druhé straně já jsem na ledě především kvůli tomu, abych soupeřovým brankám zabraňoval. Takže nemůžu být spokojený s tím, že jsme několikrát inkasovali z bezprostřední blízkosti. Příště musíme být důraznější a agresivnější," myslel slovenský reprezentant už na úterní duel s Olomoucí.

S úsměvem reagoval na dotaz, zda na závěr vyhroceného duelu neuvažoval o tom, že by se přihlásil na nájezd. „To ne, tak dobře na tom se střeleckou formou zase ještě nejsem," směje se Malec.

Trenér Komety Kamil Pokorný označil zápas za složitý a mimořádně těžký. „Vždycky, když jsme srovnali, tak nám hosté vzápětí zase odskočili. Takže musíme být rádi, že se nám v závěru povedlo při power play vstřelit gól na 4:4. Nájezdy nám nevyšly, a tak musíme být i za bod rádi," přemítá Pokorný.