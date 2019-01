Kusko v nájezdech nečekaným žolíkem Komety. Obhájcům titulu se ale zranil Erat

„Trochu mě překvapilo, že mě trenéři oslovili. Samozřejmě že jsem kývl, protože za Třebíč se mně nájezdy docela daří. Zkusil jsem to, co mám natrénováno, a naštěstí to vyšlo," usmívá se Kusko, pro něhož to byl druhý extraligový gól.

Trochu ho ovšem mrzelo, že Brňané nezvítězili už v základní hrací době. „Zpočátku jsme Olomouc přehrávali, ale pak jsme bohužel polevili. Dvoubrankový náskok jsme už měli v každém případě udržet. Zaplaťpánbůh, že jsme aspoň ty nájezdy na rozdíl od předchozího duelu s Hradcem Králové zvládli. Tři body by byly lepší, ale i dva bereme," svěřil se Kusko.

Brankář Brna Karel Vejmelka.

Václav Šálek, ČTK

Trenér Komety Kamil Pokorný prozradil, že ohledně nasazení Kuska do penaltového rozstřelu měl brněnský realizační tým zcela jasno. „Za Třebíč proměnil jedenáct z patnácti nájezdů. To hovoří za všechno," tvrdí.

Vrásky na čele mu ovšem přidělalo zranění zkušeného Erata, který zápas nedokončil. „Nebudu říkat, co mu je. To neděláme. Hráče chráníme," nechce být Pokorný konkrétní. Trenéři Komety měli aspoň šťastnou ruku v tom, že pro střetnutí s Hanáky napsali na soupisku třináct útočníků. „Mohli jsme tak utkání dokončit se čtyřmi kompletními formacemi," konstatoval.

Michal Gulaši z Brna se raduje z gólu proti Olomouci.

Václav Šálek, ČTK

Zdravotní trable postihly i Olomoucké. Gólman Konrád, který byl v zápise původně uvedený jako jednička, nečekaně po rozbruslení přepustil místo v brance původnímu náhradníkovi Janu Lukášovi. „Braňo měl nějaké potíže, a tak jsem šel narychlo chytat já. Hned zkraje jsem nadvakrát zlikvidoval šanci Barinkovi, což mi hodně pomohlo. Cítil jsem se docela dobře. Nájezdy mi sice nevyšly, avšak vzhledem k průběhu zápasu jsme s jedním bodíkem spokojeni," má jasno Lukáš.

Olomoucký kouč Zdeněk Moták ho pochválil. „S nečekanou situací si poradil velice slušně. Podal výborný výkon," uvedl na Lukášovu adresu. Slova uznání našel i pro celé olomoucké mužstvo. „Kluci se nevzdali ani za nepříznivého stavu, podali statečný výkon," těší Motáka.