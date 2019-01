Liberec přejel Olomouc, spokojený ale nebyl. Od trenéra jsme dostali, on je maximalista, prozradil Hudáček

„Trochu jsme teď od trenéra dostali... On je maximalista a my musíme být také," prozradil Libor Hudáček, autor vítězné trefy z 18. minuty.

„Dobře víme, že to nebyl zápas, abychom si řekli, že je to super, vyhráli jsme 5:1 a můžeme jít na večeři. Musíme dál pracovat a v neděli nás čeká ještě těžší zápas," dodal. V dalším kole Bílí Tygři hrají na ledě hradeckého Mountfieldu.

Kouč Filip Pešán pochopitelně jednoznačný výsledek bral, další ovšem už méně. „S hrou spokojený nebyl. V kabině se určitě neobelháváme a před výkonem oči nezavíráme. Víme, že to může být ještě lepší," připustil Hudáček, který vstřelil vítězný gól v čase 17:09. Jen 48 vteřin poté, kdy chytře otevřel skóre Lukáš Krenželok.

Autor prvního gólu Liberce Lukáš Krenželok.

Radek Petrášek, ČTK

„Krenželok to udělal šikovně. Věděl, že jejich bek nemá hokejku, natlačil se přes něj před branku a pěkně vystřelil. A můj gól? Využil jsem toho, že jejich bek clonil brankáři. Proměnili jsme šance a tím pádem to už bylo lehčí, ale byl to stejně náročný zápas," konstatoval Hudáček. S parťáky vedl po dvou třetinách nad Olomoucí postrádající klíčové hráče Konráda, Irgla či Vyrůbalíka už 4:0.

„Určitě to nebylo dobré, na začátku jsme měli dvě přesilovky a měli jsme problém se tam dostat, dělali jsme zbytečné ztráty a trenér vždy chce, aby to bylo stoprocentní. Staly se nějaké zbytečné chyby. Věděli jsme, že přesilovky na začátku mohou rozhodnout utkání. Kdyby Olomouc dala gól, tak mohl být problém. Mají dobrou obranu, blokují střely. Hrají urputný hokej a je těžké se proti nim prosadit," ocenil Hanáky Lukáš Krenželok. Hosté ještě ve třetí třetině dokázali snížit brankou Jakuba Galvase, ale skóre v poslední minutě uzavřel po parádní akci Ladislav Šmíd.

Zleva Jakub Galvas z Olomouce a liberecký Radan Lenc.

Radek Petrášek, ČTK

„Musíme se v dalších zápasech prezentovat daleko lepší hrou. Zápas byl sice odehraný bojovně, ale měli jsme i kus štěstí, a proto jsme vyhráli," zhodnotil šestý triumf v řadě Filip Pešán.

„Nemyslím si, že by Liberec byl po celou dobu lepší, byl to vyrovnaný zápas. Hosté přijeli bez tří klíčových hráčů, což se podepsalo na jejich výkonu. Opravdu si však myslím, že soupeř byl tvrdý, organizovaný a pro nás extrémně nepříjemný. Nám nepomohly přesilové hry, které naši hru zpomalily trochu nám přibrzdily tempo. Paradoxně s úsměvem na rtech jsme dali první dva góly, které zápas teoreticky rozhodly," uzavřel Pešán.

Brankář Liberce Roman Will.

Radek Petrášek, ČTK