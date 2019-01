Vítkovice nejprve cinkaly, pak rozhodly. Po dvou tyčkách jsme si gól zasloužili, radoval se Bartošák

Dvě třetiny byl Třinec lepší, ovšem závěr nezvládl. Tlak domácích za nerozhodného stavu 2:2 sílil. Zdráhal nejprve trefil přesně čtyři minuty před koncem břevno Hrubcovy branky, za minutu a půl zvonil puk po ráně Lva na tyči. Nápor vyvrcholil vítěznou trefou Rastislava Deje z otočky dvě a čtvrt minuty do třetí sirény.

„Říkal jsem si, že to snad není možné. No a kdyby nám ještě dali z nějakého protiútoku gól na 2:3, asi bych se vyloženě víte co... Jsem rád, že nám to tam potom padlo, i když trochu haluzácky. Jejich obránce si to tam, myslím, shodil sám. Po dvou tyčkách jsme si ten gól zasloužili," radoval se vítkovický gólman Patrik Bartošák.

Právě na jeho adresu opět putovaly velké díky spoluhráčů. „Znovu nás skvěle podržel," vyzvedl výkon reprezentačního gólmana autor první vítkovické trefy Lukáš Kucsera. Vítkovická brankářská jednička sice dvakrát v zápase kapitulovala, v klíčovém momentu třetí třetiny tým proti nájezdu dvou třineckých útočníků a následné střele Martina Růžičky podržel.

„Kdyby to Růža na konci proměnil, asi bychom těžko hledali odpověď," připustil Bartošák. „Trefilo mě to do vyrážečky. Musím říct, že to sehráli hodně rychle a jen jsem se reflexivně přesunul. Kdyby to poslal více do víka, nebo na to měli více času, asi bych na to nedosáhl," popisoval Bartošák.

Brankář Třince Šimon Hrubec inkasuje v zápase s Vítkovicemi gól od Lukáše Kuscery (není na snímku). Dále směrem doprava Michal Poletín z Vítkovic a Lukáš Krajíček z Třince.

Petr Sznapka, ČTK

Utkání proti Třinci mohlo být pro 25letého gólmana lehce pikantní. Ve Vítkovicích mu po sezoně končí smlouva, a právě tým ze Slezska o služby rodáka z Kopřivnice velmi stojí. „To mám moc velkou radost, ale zatím jsem ve Vítkovicích a takové věci nyní neřeším," pousmál se Bartošák. „Máme ve Vítkovicích hodně slušně rozjetou sezonu a to jediné, co mě zajímá. Co bude potom, budu řešit pak. Může to být jedna z variant, ale jak to dopadne, to ještě netuším," uvedl Bartošák.