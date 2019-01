Třinec udolal Spartu a vrátil se díky skóre do čela tabulky

Třinci chyběl jeden z forvardů elitní formace Marcinko, který v sobotním derby ve Vítkovicích vyfasoval po závěrečném klaksonu trest na pět minut plus do konce utkání. Na druhé straně Sparta udělala po předchozí výhře v sestavě jedinou změnu - do branky poslala Sedláčka, jehož získala v průběhu týdne ze Zlína.

Nová akvizice Pražanů inkasovala z první vážnější šance domácích. Sparta při přechodu do útočného pásma ztratila kotouč, hru rychle otočil Polanský a Svačina ze sólového úniku zamířil přesně do levého horního růžku. Hosté přitom byli do té chvíle aktivnější, dobře narušovali rozehrávku Třince, ale nedorozumění Rotha s Bukartsem nevyužil zblízka Pech a trefil jen tyč.

Brankář Sparty Jakub Sedláček inkasuje první branku zápasu s Třincem.

Petr Sznapka, ČTK

V dalších dvou velkých šancích Sparty se vyznamenal Hrubec. Kudrna, který se ocitl před ním sám, ale ani nadvakrát třineckého gólmana neprostřelil. Později zlikvidoval gólovou dorážku i Klimkovi. Pražané se přesto dočkali zaslouženého gólu. Bukarts přihrál v útočném pásmu nepřesně a Piskáček, který naskočil do hry z trestné lavice, zakončil nájezd ranou pod horní tyčku.

Od prostřední části přeházel domácí trenér Varaďa složení útočných formací a jeho svěřenci měli optický tlak. Největší šanci si však vypracoval hostující Smejkal, který v oslabení pláchl třinecké obraně, ale nenašel místo mezi betony Hrubce.

Zanedlouho udeřilo na druhé straně. Galvinš našel střílenou přihrávkou hůl Chmielewského, od níž se puk dostal těsně za čáru odkryté branky, což potvrdil i sudí u videa. Polský útočník mohl v dalším střídání skórovat znovu, ale v přečíslení dva na jednoho tentokrát netrefil přesně.

Brankář Sparty Jakub Sedláček inkasuje druhou branku na 2:1. Vlevo střelec Aron Chmielewski z Třince.

Petr Sznapka, ČTK

Sparta se ve třetí třetině dlouho nemohla nadechnout k nějakému náporu, i když v úvodu hrála přesilovou hru. Poté ji navíc oslabil Jones, jemuž se nelíbilo, když ho rozhodčí přísně vyloučili a za slovní protesty byl poslán do sprch. Do kabin předčasně zamířil v čase 55:38 i domácí bek Musil, který narazil v útočném pásmu na hrazení Piskáčka a rozhodčí mu udělili trest na pět minut plus do konce zápasu.

Třinec ale kritickou chvíli přečkal bez problémů i díky nedisciplinovanosti Sparty, jejíž dlouhou přesilovou hru zkrátil faulem Košťálek. Domácí ještě mohli při power play pojistit výhru, ale jejich pokusy skončily vždy těsně mimo.