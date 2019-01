Už mám splněno, hlásí Dlapa po prvním gólu v sezoně

Prožíváte velkou radost z ukončeného čekání na extraligovou trefu?

Pro nás je každý gól důležitý. A pokud jde o moji bilanci, klasicky dávám jednu branku za sezonu. Tím mám už splněno, takže jsem spokojený. Na další si počkám až příští rok (úsměv). Nechám to na týmu. Stačí, když budeme vyhrávat.

Byl to váš nejcennější gól?

Jeden z nejdůležitějších. Nemám těžké něco hodnotit, když jsem dal jen minimum branek. Možná ještě důležitější byla za Kometu Brno. Prostě málo skóruji, ale jsem s tím smířený. Jsem trošku dřevák a jsem rád hlavně za tři body pro mužstvo, beru to týmově.

Dobírali si vás mladoboleslavští spoluhráči?

Kluci měli narážky, v kabině jsou šprýmaři. A placení? Na to jim kašlu (úsměv).

Zůstaňme jen u výkonů mužstva. Tři výhry v řadě jsou jistě velkou vzpruhou.

Tabulka ale zůstává v prostřední části hrozně vyrovnaná. Jde nám o každý bod. Formu mají hlavně gólmani, kteří nás drží a díky nim se zvedáme. Pořád máme na čem pracovat. Chceme se dostat do play off. A když se to povede, pak se budeme snažit, abychom bojovali a postoupili co nejdále.