Chci být větším přínosem, po sezoně ale už nic neplánuju, přiznal Hlinka po premiéře za Vrchlabí

Když v březnu minulého roku kousal vyřazení své Sparty v předkole play off s Libercem, Jaroslav Hlinka nevyloučil definitivní konec kariéry. Ten ještě nenastal, ovšem trvalo dlouhých deset měsíců, než znovu zažil mistrovské boje. Opět na led vyjel po boku Jaroslava Bednáře v dresu druholigového Vrchlabí proti Kolínu. A i když se 42letý útočník dostával do tempa pomalu, napínavou středeční bitvu pomohl rozseknout v prodloužení povedenou nahrávkou.

„Bylo to drama s dobrým koncem pro nás," liboval si veterán, když s novými parťáky absolvoval před nadšenými fanoušky vítězné kolečko. Krkonošský tým s prvoligovými ambicemi vyhrál 5:4.

Začátek však pro vás byl krušný, když vaše formace byla na ledě u prvních dvou inkasovaných gólů. Jak vám bylo?

Je to tak. Oba (s Bednářem) jsme se na ledě trochu hledali, ale je jasný, že to chce čas. Nejde nastoupit jen tak z voleje a hrát super. To samozřejmě není jednoduchý.

Bylo těžké hrát soutěžní zápas po více než desetiměsíční pauze?

Není to jednoduché. V podstatě tři čtvrtě roku jsem nehrál zápas a na ledě jsem dvakrát v týdnu, což není moc. Herní praxe tam samozřejmě chybí, to je jednoznačný.

A jak jste na tom byl se silami, nechyběly na konci?

To ani ne, ale chybí samozřejmě výbušnost, timing. Špatně jsem si najížděl a všude jsem byl buď o krok pozdě nebo brzo. Chybí tam praxe, osahání si toho zápasu.

Jak dlouho vás Jaroslav Bednář coby sportovní manažer Hradce Králové přemlouval, abyste za Vrchlabí coby jeho farmu nastoupil?

Moc ne. O nabídce Vrchlabí jsem věděl, takže jsme to v hlavě měl. V momentě, kdy se rozhodl hrát Bedýnka, tak jsem řekl, že to zkusím taky. Takhle se to seběhlo, žádný přemlouvání nebylo.

Jaroslav Bednář a Jaroslav Hlinka o zápasu za Vrchlabí i plánech do budoucna.

Sport.cz

Jak to bude dál, čekáte do konce ledna na extraligovou nabídku?

Zatím o ničem nevím, na nic se ani neblýská. Potřebuji do sebe dostat nějaký zápasy a ty chci odehrát ve Vrchlabí. Teď se domluvíme dál s vedením Vrchlabí, abych odehrál nějaké zápasy a abych se cítil líp a byl větším přínosem.

Takže další kariéra bude spojená s Vrchlabím?

Ano, teď zatím jen s Vrchlabím.

A co bude po sezoně?

To nevím, to už bude asi konec. Myslím, že je to jen do konce sezony a pak už nic neplánuju. Hlavně abych byl zdravý a abych si to teď užil. A abych so to trochu víc užíval, chce to hrát trochu líp.

Co ještě kromě dvou tréninků týdně děláte?

Nic, starám se o malýho, věnuju se klukovi a dětem.

Sledujete Spartu?

Samozřejmě. Zatím je to takové upracované, ale sezona bude začínat teprve v play off. Všechno se ještě může otočit.