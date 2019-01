Polanský dorovnal třineckého rekordmana Krále. Moc to pro mě znamená, přiznal

„Je to dorovnání rekordu hráče, na kterého jsme se chodili dívat jako mladí. Je to hrozně moc gólů za jeden klub a je s tím spojena spousta zážitků, dojmů, porážek a hlavně vítězství," řekl 37letý hokejista. „Možná si to uvědomím později. Věděl jsem, že se blíží, a byl jsem z toho trochu svázaný. Na pohodě mi to nepřidávalo, pro mě to znamená hrozně moc," přiznal Polanský, jenž v extralize nastřílel ve dvou klubech 214 gólů (v sezoně 2002/2003 dal 5 gólů za Havířov).

Vysněné mety dosáhl v 8. minutě úterního utkání. Střílet původně ani nechtěl. „Viděl jsem Martina Adamského, který by to měl na volej a byla by to pěkná hokejová situace. Protihráč ale spadl na led dříve, než jsem mu to stihl poslat, naštěstí se to ke mně odrazilo do bekhendu a už to bylo jednoduché," popisoval Polanský.

Zleva Martin Rohan z Karlových Varů, Jiří Polanský (právě střílí první gól) z Třince a brankář Karlových Varů Jan Bednář.

Jaroslav Ožana, ČTK

Historický zápis nesnížilo ani to, že Karlovy Vary proti lídrovi extraligy nasadily teprve 16letého benjamínka Jana Bednáře. „Chytal velmi dobře. Budu si ho pamatovat jako brankáře, proti kterému jsem vyrovnal klubový rekord. Taky jsem v šestnácti debutoval v extralize, takže vím, jaké to je. On se s tím popral skvěle," pochválil extraligového novice o jednadvacet let starší Polanský. „Nechci říct, že nám sebral ten bod, ale určitě pro nás byl velkou překážkou. Nejen svou výškou, která je na šestnáct let překvapivá. Ale to je současný trend, že chytají velcí gólmani," pokračoval třinecký útočník.

Třinec měl proti Varům blízko k tříbodové výře. Obzvláště, když si soupeř dal v polovině utkání při signalizovaném vyloučení Ciencialy přes celé hřiště vlastní gól do opuštěné branky. „Naživo jsem takovou situaci ještě neviděl. Jen pár let zpátky v televizi. Myslím, že v utkání Litvínova, ale už když jsme s klukama ze střídačky ten puk sledovali, tak jsme fandili, aby do branky doklouzal," smál se Polanský.

V souboji Vladimír Dravecký z Třince a Petr Stloukal z Karlových Varů.

Jaroslav Ožana, ČTK

„Nicméně tenhle moment nám paradoxně ublížil. Gól nás uklidnil, ale nejspíš i uspal. Nevím, co se s námi stalo, ale stav 3:1 už musíme udržet. Výhru v prodloužení beru jako ztrátu," zdůraznil Polanský, jenž může na první místo klubové střelecké tabulky zaútočit v pátek na ledě posledních Pardubic, kde Richard Král působí jako asistent trenéra Ladislava Lubiny (18).