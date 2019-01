Vítkovice se rozjely a dostaly mistra na lopatky

Domácí do zápasu vtrhli jako velká voda, ale ztroskotávali na brankáři Vejmelkovi, který musel krýt hlavně Oleszovu bombu. Pak se hra srovnala, ovšem do vedení šly Vítkovice. Zdráhal v 10. minutě parádně vyřešil přečíslení, místo očekávaného zakončení přihrál ještě lépe postavenému Stránskému, který do odkryté branky zavěsil.

Vítkovice odolaly pokusu Štencela, který orazítkoval tyč. Při akci tří proti dvěma zase pohrdl možností zvýšit skóre Dej.

O vyrovnání se ve 23. minutě postaral Baranka, který se dělovkou z voleje trefil nad Bartošákovu lapačku. Po příchodu právě z Vítkovic dal ve třetím zápase v barvách Komety první gól.

Domácí si ale náskok zanedlouho vzali zpátky, když se šest sekund po nevyužité přesilovce trefil od modré čáry Výtisk.

Od té chvíle bylo Brno, které povzbuzovala zhruba tisícovka fandů na tribunách, aktivnější a působilo rozruch v útočném pásmu. Ale Köhler v přesilovce těsně minul, Bartošák vykopl Plekancův pokus, a i když další Köhlerova dorážka prošla gólmanovi za záda, skončila kousek vedle branky. Muellerova rána zacinkala o tyčku, stejně jako pokus domácího Květoně.

Houževnatě válčící Vítkovice držely hubený náskok zuby nehty a z brejků se jim nabízely šance utkání zlomit na svoji stranu. Schleiss ještě z úniku v oslabení přestřelil, ale další výpad dokončil v 52. minutě po vyražené ráně Lva doklepnutím z úhlu Dej.