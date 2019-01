Brno ztratilo body, Plekanec zub. Zametači mi ho našli, nemusím čekat na nový, smál se

Brněnská Kometa vypravila do Ostravy speciální vlak, v němž přijeli jak hráči, tak asi tisícovka fanoušků. Čekala je ale neveselá cesta zpátky. Stejně jako v minulé sezoně, kdy se Brňané vypravili Kometa expressem do Prahy na Spartu, prohráli i ve Vítkovicích 1:4.

„Docela jsme to domácím ulehčili. Šancí jsme měli dost, trefili jsme i nějaké tyčky. Ale myslím, že útok naším problémem není, snad to chce jen ještě víc důrazu do brány a víc štěstí. My se musíme zlepšit především vzadu, protože dostáváme hrozně moc gólů. To se těžko vyhrává a tohle musíme zlepšit," vykládal po utkání útočník Komety Tomáš Plekanec.

Zkušený borec s 233 zásahy v NHL na první extraligový gól po návratu ze zámoří stále čeká.

Alexandre Mallet z Brna.

Jaroslav Ožana, ČTK

V Ostravě mu v desátém utkání v dresu Brna nebyl daleko. V závěru první třetiny jel na vítkovického Patrika Bartošáka prakticky sám. „Škoda, že to nepadlo, možná by ale stejně bylo už po siréně," přemítal Plekanec.

Nulou na střeleckém kontě se nestresuje. „Za kariéru jsem se ohledně gólů nastresoval už dost, takže to neřeším. Samozřejmě, že bych si góla rád dal a prolomil to. I tady jsem měl pár dobrých příležitostí, ale já doufám, že moje góly přijdou v pravý čas. Vrchol sezony je teprve před námi. Ať už v Brně nebo na Kladně," vykládal Plekanec.

Brankář Patrik Bartošák z Vítkovic v akci, přihlíží Ivan Baranka z Brna.

V Ostravě kromě bodů málem nechal i zub, který ztratil po zásahu do obličeje. „Zrovna byl time out a kluci tam zametali. Potřeboval jsem, aby se po něm podívali a naštěstí ho našli. Jsem rád, že nebudu muset čekat na nový. Alespoň něco pozitivního na tom utkání," pousmál se 36letý útočník.