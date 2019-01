První třetina? Katastrofální. Chtěl bych ji vymazat z paměti, zlobil se trenér Plzně

Jen pár vteřin před vítěznou trefou to totiž vypadalo, že se mu na hokejku přilepila střelecká smůla. Kdyby mohl vrátit čas, jistě by po Indrákově pasu uklidil v přesilovce kotouč do branky. Jenže místo v síti skončila černá guma pouze na tyči. „V tu chvíli jsem si říkal, že to snad není možné. Ale pak jsem dostal další puk od Honzy Kováře a naštěstí se trefil brankáři pod ruku," oddechl si forvard po třetím gólu v sezoně.

Škoda díky němu slavila cenný triumf, i když se jí první třetina nevydařila. „Byla katastrofální a chtěl bych ji vymazat z paměti. Tři střely ve třech přesilovkách, to bylo hodně špatné," zlobil se trenér Škody Ladislav Čihák, jenž měl o první pauze mužstvu co říct.

Zleva Miroslav Preisinger z Plzně a Stanislav Dietz z Chomutova

Miroslav Chaloupka, ČTK

„Nebyli jsme ochotní chodit jednoduše přes střední pásmo, ztráceli jsme v něm puky, nebyli jsme ochotní házet puky na zadní mantinely a podstoupit tam souboje. Ale ve druhé třetině jsme se restartovali a hru už zlepšili," těšilo Čiháka. Vydřeného vítězství si přitom velmi cenil. „Jsem rád, že jsme takový zápas dokázali ubojovat a otočili ho nakonec z přesilovky."

Šňůra výher se natáhla

Jeho svěřenci tím natáhli vítěznou šňůru na čtyři zápasy, což se jim v probíhajícím ročníku povedlo vůbec poprvé. „Zvládli jsme těžký zápas s Hradcem a v Třinci, což nám přidalo na psychice. Teď jenom neusnout na vavřínech," hlásil Kodýtek, jenž lopotu s Piráty tušil. „Oni hrají jiný hokej než Hradec s Třincem. Oba týmy jsou na tom líp takticky a fyzicky, čímž však nechci potupit Chomutov. Naopak nám to udělal ohromně těžké. Jenže líp se nám zkrátka hraje, když je utkání nahoru dolů. Bojovné zápasy jsou pro nás daleko těžší," líčil.

Ze vstřeleného gólu proti Chomutovu se radují hráči Plzně (zleva) David Kvasnička, Jaroslav Kracík, autor branky Vojtěch Němec a Ondřej Kratěna.

Miroslav Chaloupka, ČTK

Nadějný forvard dostává od trenérů stále větší důvěru. V Třinci strávil na ledě patnáct minut, v souboji s Piráty dokonce šestnáct a půl. „Jsem za to strašně rád. Hraju přesilovky, naskakuju i do oslabení. Někdy toho mám plné zuby, ale vyhovuje mi to. Musím se však furt zlepšovat," připomíná Kodýtek.

Plzeň stále postrádala v sestavě dlouhodobé marody Nedorosta, Jakub Kindla a Stacha. Čihák doufá, že se na led vrátí ještě v základní části. „Děláme pro to maximum. Každopádně v nejbližší době by se mohl zapojit už Denis Kindl, který má virózu," uzavřel kouč.