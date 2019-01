Liberec rychle promrhal třígólový náskok, stejně Třinec povalil. Nepodělali jsme se z toho, těší Willa

Poslední třetina přímého souboje Liberce s Třincem o první místo? To byla divočina! Oceláři do ní vstupovali s mankem 0:3, jenže během 165 vteřin dokázali vyrovnat a vypracovali si i šance na senzační obrat. Jenže Liberec ztráta náskoku nesložila. Útočník Bílých Tygrů Tomáš Filippi ještě neproměnil trestné střílení, ale v předposlední minutě využil přesilovku Libor Hudáček a Severočeši vyhráli 4:3.

„Jen to ukazuje kvalitu Třince. Na druhou stranu to, že jsme se z toho nepodělali a dali jsme vítězný gól, ukazuje zase naši kvalitu," řekl gólman Liberce Roman Will k dohrávce 30. kola, ve které dlouho držel čisté konto. Poprvé povolil až v čase 45:16. Podruhé 46:29. A do třetice smutnil, když na časomíře svítila numera 48:01.

„Na druhou stranu nikdo nemohl čekat, že to tady Třinec za stavu 0:3 odkrouží a půjde si dát večeři a spát. Je to jeden z nejlepších týmů v Česku a myslím, že celý zápas tam měli nějaké šance a celkově hráli dobře. Jen my jsme využili přesilovku pět na tři a pak se hra srovnala," zhodnotil Will utkání, po němž bílé šelmy vyrovnaly v tabulce bodový účet Ocelářů na čísle 72.

Brankář Liberce Roman Will a Michal Kovařčík z Třince.

Radek Petrášek, ČTK

„Kámen úrazu byly první dvě třetiny, tam se nebylo o čem bavit. K zápasu jsme přistoupili laxně. To si na venkovním hřišti proti takovému soupeři jako je Liberec nemůžeme dovolit. Je skvělé, že jsme do toho ve třetí třetině šlápli. Sice jsme góly dali se štěstím, ale na to se nikdo neptá. Vyrovnali jsme a bylo vidět, že nám to dalo křídla. Pak však padl ještě jeden gól a bylo po nadějích," litoval gólman Ocelářů Šimon Hrubec, jehož po třetí inkasované brance nahradil v kleci Lukáš Daneček.

Přesto se ještě v polovině třetí třetiny do brankoviště vrátil. To když ho trenér Václav Varaďa poslal na led pouze na trestné střílení nařízené za faul Erika Hrni na Marka Zachara. „Myslel jsem si, že to udělá. Jak jsem na něj po očku kouknul a viděl jsem, že si to ke mně štráduje, věděl jsem, že tam půjdu. A dobře to dopadlo," konstatoval Hrubec, jehož nedokázal překonat autor dvou předchozích gólů Tomáš Filippi.

Hráči Liberce se v zápase s Třincem radují z prvního gólu, který dal Marek Kvapil (druhý zleva).

Radek Petrášek, ČTK

„Kdybych dal gól, pojistil bych to, ale nejel jsem tam s tím, že bych myslel na hattrick," připustil nejlepší domácí hráč. „Myslím, že jsme si tři body za první dvě třetiny zasloužili, tam jsme jim nedali moc šancí, hráli jsme, co jsme chtěli. A v závěru jsme zase dokázali najít cestu, jak zápas vyhrát, což nás ohromně těší," uzavřel Filippi.