Huml je zpět v extraligovém kolotoči. Pauza? Snažil jsem se k tomu postavit jako chlap, tvrdí

„Bylo to pro mě těžké, ale snažil jsem se k tomu postavit jako chlap a kritiku si vzal k srdci," utrousil ostřílený borec. V sedmnácti utkáních nastřádal jen 4 góly a 2 asistence, naposledy hrál zkraje listopadu proti Litvínovu a poté hokejovým fandům sešel z očí.

„Měl jsem spoustu tréninků s juniorkou a také v posilovně. Absolvoval jsem vlastně během sezony takovou letní přípravu. Fyzicky se cítím skvěle, sil mám dost. Teď jenom energii prodat v zápasech," říká Huml, jenž celkem zmeškal patnáct utkání. Dres Severočechů znovu oblékl až 11. ledna v Pardubicích.

Chomutovský Ivan Huml (v tmavém) se na archivním snímku zdraví s Marke Kvapilem v dresu Komety.

Snahy spoluhráčů vyhrabat se z extraligového suterénu sledoval pouze z hlediště, chmurná nálada ho však nepolapila. Černé myšlenky mu z hlavy vyháněla rodina. „Volno jsem trávil doma s dcerou, to byl nejlepší relax," ujišťoval Huml, i když zažívá těžké časy. Před dvěma lety výrazně pomohl podceňovaným Severočechům až do semifinále play off, loňskou základní část uzavřel jako třetí nejproduktivnější hráč Pirátů, jenže úvod letošní sezony se mu stejně jako celé partě Pirátů nepovedl. Tým netáhl a postupně se propadl až do čtvrté formace, v níž se usadil i nyní.

„Je těžké být v provozní teplotě, když hrajete jenom osm nebo deset minut za zápas. Vždycky jsem měl respekt k hráčům ze čtvrté lajny, protože to je pro ně hrozně náročné fyzicky i psychicky," tvrdí někdejší forvard Bostonu, Oulu, Turku nebo Mory.

Byť postrádá herní praxi, každým dnem se cítí na ledě líp a mužstvu chce pomoci. „Potřebuji ještě zlepšit orientaci v malém prostoru a možná taky kvalitu nahrávek. Věřím si stále víc. Cítím se silný na puku a jsem schopný vyhrávat osobní souboje. Týmu můžu dát víc než doteď. Rád bych i sám sobě dokázal, že hokej hrát umím," prohlásil Huml, jenž od svého návratu do sestavy zatím nebodoval.

Jeho Piráti se mezitím dostali z největší bryndy. Stahovali manko na dvanácté Karlovy Vary, které mohou ve čtvrtek už bodově dostihnout. Pokud tedy v základní hrací době skolí lídra z Třince. „Budeme mít zdravý respekt jako v úterý v Plzni. Nemá cenu ale koukat, kdo se kde nachází v tabulce. Soutěž je úžasně vyrovnaná a v tuto chvíli cítíme, že máme šanci porazit každého," burcuje Huml.