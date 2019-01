Krupp: Jako kouči Sparty se mi Vránův odchod nelíbí! Ztrácíme jednoho z nejlepších hráčů

Kdyby bylo jen na něm, výměnu útočníka Petra Vrány do Třince za jiného forvarda Robertse Bukartse by neposvětil. Trenér hokejistů Sparty Uwe Krupp, ale chápe, proč se pražský klub rozhodl týden před uzávěrkou přestupů svého kapitána a nejproduktivnějšího hráče týmu pustit. „Samozřejmě bych byl radši, kdyby Petr zůstal a zároveň přišel další dobrý hráč. Ale to nešlo,“ uvědomuje si německý kouč.

Jak tedy Vránův konec ve Spartě vnímáte?

Že je to rozhodně výrazná změna na naší soupisce, přicházíme o top centra. Petrovi běží poslední rok jeho tříletého kontraktu, Třinec o něj projevil velký zájem a předložil mu dobrou nabídku. Petrovi dávalo smysl na ni kývnout.

Mrzí vás jeho odchod? Vrána přiznal, že ho k úvahám o výměně přivedla kritika jeho osoby ze strany sportovního manažera Michala Broše v médiích.

Je mi líto, že odchází, ale rozumím jeho rozhodnutí. Neznám všechny detaily této výměny, Petr ale viděl Třinec jako dobrou příležitost, tu nejlepší pro něj a jeho rodinu. Na ni prostě někdy musíte brát ohled. Nevyčítám mu, že nás opouští v rozjeté sezoně. Vůbec ne a jsem si jistý, že takhle to vnímají i kluci v šatně.

Hokejový útočník Petr Vrána opouští Spartu a míří do Třince.

Vlastimil Vacek, Právo

Co tedy rozhodlo?

Je to trochu citlivé téma. To podstatné je, že nastala doba, kdy se Sparta musela rozhodnout, jestli si Petra nechat na delší dobu, nebo ho nechat jít. Není to ale tak, že by Sparta nechtěla Petra Vránu, nebo že by Petr Vrána nechtěl být ve Spartě.

A jak tedy?

Na obou stranách byly elementy, že asi nastal čas se rozejít. Obě strany vyložily karty na stůl a řešila se spousta věcí – v jaké fázi kariéry se Petr nachází, co hráč znamená pro Spartu, kam chce Sparta, která je v procesu přestavby (kádru), v budoucnu směřovat. Do toho Třinec projevil eminentní zájem o hráče. Prostě se musíme naučit žít bez Petra Vrány.

Přestože byl s 26 body nejproduktivnějším sparťanem sezony, nečekal jste od něj ještě větší přísun bodů? Gólů dal jen osm...

Sice nedělal tolik bodů jako hráči v jiných týmech na srovnatelných pozicích, ale i tak to je skvělý hráč, který může nastupovat proti top formacím soupeřů. Je to skvělý profesionál. Možná tu od něho byla až příliš velká očekávání a ty pro Spartu třeba nesplňoval. Lidé čekali, že bude patřit mezi nejlepší střelce ligy.

Což nepatří...

Nepatří, ale je to excelentní útočník, schopný hrát na obou stranách kluziště. Je jedním z nejlepších hráčů ligy na buly, skvělý lídr a motor týmu. Ale není typem hráče, aby naplňoval to, co od něj lidi čekali (góly). Každopádně ztrácíme jednoho z našich nejlepších hráčů a získáváme jiného. Třinec má štěstí, že Petra získal. Pro Petra je to správné, pro nás trochu těžké.

Trenér Sparty Uwe Krupp (uprostřed).

Michaela Říhová, ČTK

Říkal jste, že Vránovi rozumíte, proč se rozhodl laso z Třince chytit...

Z osobního pohledu jeho rozhodnutí chápu, i když jako kouči Sparty se mi to nelíbí a vidím to nerad. Ale respektuju to. Měl šanci jít do top týmu, kde má šanci vyhrát titul. Je to zcela pochopitelné.

Ptalo se vás vedení klubu na váš názor na věc?

Ano a řekl jsem, že Petr Vrána je pro nás opravdu hodně dobrý hráč a nechci o něj přijít. Ale takový je prostě byznys.

Místo Vrány přichází z Třince lotyšský reprezentant Roberts Bukarts. Co si od něj slibujete?

Robertse jsem ve čtvrtek viděl na jeho prvním tréninku se Spartou, skautovali jsme ho už před naším zápasem s Třincem (13. ledna). Je to talentovaný ofenzivní hráč, navíc je to pravák, které po zranění Roberta Říčky v útoku nemáme. Počítáme s ním do lajny s Pechem a Formanem a do přesilovek. Bylo by krásné tu mít Vránu i Bukartse, ale takhle to bohužel nefunguje.

Utkání 34. kola hokejové extraligy: HC Vítkovice Ridera–HC Oceláři Třinec, 12. ledna 2019 v Ostravě. Zleva brankář Vítkovic Patrik Bartošák a Roberts Bukarts z Třince.

Petr Sznapka, ČTK

Plánujete do konce ledna, kdy je v extralize uzávěrka přestupů, ještě další příchody?

Možná bude šance přivést ještě jednoho hráče. Kdyby ne, se současným stavem se vypořádáme.

Už víte, kdo se po Vránovi stane novým kapitánem?

Vím, ale zatím to neprozradím. Nejprve to musím oznámit hráčům.