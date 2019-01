Nenaplnil jsem očekávání Sparty, výměna proto byla asi to nejlepší, říká Vrána

Váš přestup ze Sparty se uskutečnil velmi rychle. Byla kritika sportovního ředitele Michala Broše tou poslední kapkou, která vás donutila rozhodnout se odejít?

Neviděl bych to úplně jako poslední kapku. Víme všichni, že ty dvě poslední sezony ve Spartě nebyly optimální, ať už z mé strany, tak hlavně z týmového pohledu. Sparta ode mě měla nějaká očekávání, které jsem asi úplně nenaplnil a po tom článku jsem začal přemýšlet, že bude pro obě strany lepší, když dojde k výměně. Sparta se bavila s více kluby o hráčských výměnách a vím že o mě zájem byl, takže tohle je pouze přirozený vývoj.

Trenér Sparty Uwe Krupp ale nebyl zrovna nadšený, že vás ztrácí. Nebo je to jinak?

Bavili jsme se o tom, nadšený asi nebyl, ale nakonec nebyl ani proti. Normálně jsme domluvili. Naše vztahy jsou v pořádku a já jsem rád za zkušenost, že jsem pod ním mohl hrát. Je to skvělý trenér, má jiný pohled na hokej než většina trenérů. Věřím, že můj odchod bude výhodný pro obě strany.

Jaký pohled bude mít na hokej třinecký trenér Václav Varaďa?

Hrávali jsme spolu ještě ve Vítkovicích, takže se trošku známe. Přiznám se, že během sezony ostatní týmy tolik nesleduji, takže nedokážu přesně posoudit, jaký styl hokeje Třinec hraje, ale věřím, že jsem natolik přizpůsobivý, abych se v Třinci adaptoval.

Václav Varaďa odehrál stejně jako Uwe Krupp spoustu zápasů v NHL, mohla by v tom být podobnost?

Asi jo, zkušenosti z NHL jsou k nezaplacení. Základ tam asi bude, nicméně já pod Vencou nikdy nehrál, tak nedokážu odhadnout, jestli bude mít stejný pohled na hokej.

Jaké vzpomínky máte na Václava Varaďu jako hráče?

Že byl vždycky hrozně klidný do chvíle, než vybouchl. Počítám, že to bude stejné i s trénováním. Já si jej pamatuju ještě z NHL, jako kluk jsem sbíral hokejové kartičky, byl to velký dříč. To samé dělal i ve Vítkovicích - dal hlavu dolů a bojoval. Než ho někdo naštval.

Máte kartičku s ním podepsanou?

Ne, asi ne. Ale tenkrát to bylo hodně populární. Venca hrál v NHL, určitě tam nějaké výměny kartiček proběhly, ale nejsem si jistý, jestli mám tu jeho. Ani nevím, kde je vlastně mám. Už je to dávno.

Ve Spartě vám dobíhá smlouva, vracet se už asi nebudete?

Měl jsem smlouvu do konce sezony, ale teď jsem tady a zajímá mě Třinec. Co bude příští rok, to se uvidí.

Na severu Moravy jste v extralize odehrál pár zápasů v Havířově i dvě sezony za Vítkovice. Ty o vás zájem neměly?

Myslím, že nějaké kontakt s Vítkovicemi byl, ale individuálně jsem nemluvil s nikým, tak nevím.

Co můžete Třinci nabídnout? V čem budete do rozhodující fáze sezony přínosem?

Věřím, že toho můžu přinést hodně. Máme už něco za sebou, věřím, že dokážu klukům na ledě pomoct, vytvořit příležitosti. Myslím, že umím hrát dopředu i dozadu, umím dát gól.

Když jste se po minulém zápase Třince se Spartou bavil u kabin s Martinem Růžičkou, to už jste věděl, že byste mohl přijít? Už jste řešili detaily?

Ne, ne, vůbec. S Martinem jsme se bavili všeobecně o různých věcech. Tak jako s dalšími kluky, když se potkáme po zápasech. O přestupu jsme se vůbec nebavili.

Třinec jede na Spartu za měsíc, jaké to bude?

Zajímavé. Byl jsem tam dva a půl roku, zažil skvělé věci, i třeba horší, ale mám dobré vzpomínky. Jsem rád, že jsem tam dostal šanci, užil jsem si to. Je to velkoklub. Být v Praze, hrát v O2 Areně je skvělé. S Třincem to proti Spartě bude zajímavé. Věřím, že se nám to utkání podaří.

Někteří fandové Sparty vám na sociálních sítích vám spílají, že jste utekl. Vnímáte to?

Já bych to takhle neviděl, neberu to tak. Nikdo neutíkal, došlo k debatě a domluvili jsme se na přestupu.

Třinec je první, Sparta byla před pátečním kolem sedmá. Může se stát, že na sebe oba týmy narazí hned z kraje play off. Vítal byste to?

(smích) Je to ještě daleko, ale bylo by to určitě zajímavý souboj.

V kariéře jste posbíral hodně stříbrných medailí, namátkou ve Vítkovicích, Lvu Praha. Věříte, že v Třinci už by to mohlo vyjít s titulem?

Přál bych si to. Vždycky, když člověk někam jde, tak si říká, že to je ten správný klub, kde by to mohlo vyjít. Třinec má obrovskou sílu, a když budeme pokračovat v tom, co kluci rozjeli, tak věřím, že ta šance na zlato tady je.

Ve Vítkovicích jste hrával s Vladimírem Svačinou, už vás stihl přivítat v Třinci?

Ne, kluci mají po dlouhé cestě v noci z Chomutova volno, takže jsme skoro nikoho ještě neviděl. Vláďu dobře znám, hráli jsme spolu pár let. I na Vítkovice mám skvělé vzpomínky, takže se těším, až ho po dlouhé době potkám.

V sezoně 2016/2017 jste ve Spartě hrál s Martinem Gernátem, který vám dělal parťáka na pátečním dopoledním tréninku. To byl záměr?

Ne. Martin v Chomutově nahrál, tak se přišel sklouznout jako já. Potřeboval jsem si jen tak zabruslit, protože jsem dva dny nebyl na ledě. Zastříleli jsme si. Martin je jeden z těch, které v Třinci znám. Jsem rád, že nejdu do neznámého prostředí.

Ve Spartě jste byl kapitán, tady jím je Lukáš Krajíček, uleví se vám?

Já jsem to už před sezonou říkal, že v šatně, kde je spousta zkušených kluků, je to céčko jenom písmeno. Ale samozřejmě je to i čest, ale neviděl bych v tom velký rozdíl. V Třinci je to podobné, ti lídři tady jsou. Jsou tady delší dobu a obrovsky zkušení. Přijmu roli, jaká bude a budu se snažit odvést nejlepší práci.

Máte dům u Slezské Harty. Rodinu jste nechal v Praze, nebo s vámi jela na Moravu?

Měl bych to domů možná blíže a žena by byla nadšená, ale on to zase není takový kousek sem. nedokážu si představit, že bych to každé ráno jezdil. Rodina zůstane zatím v Praze, malý chodí do školky, je tam spokojený, tak to necháme tak a když bude čas, tak se domluvíme na nějakém programu, že by přijeli. Ale zatím to nebudeme hrotit, než se zabydlím.