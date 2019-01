Pokažená rolba odsunula začátek. Měli jsme hrát rovnou druhou třetinu, vtipkoval Roman

„Ze začátku jsme se snažili jsme se udržet v teplotě, jak to zdržení ale přesáhlo patnáct a pak dvacet minut, začali jsme si dělat srandu, že jsme se měli dohodnout, že první třetina byla 0:0 a jdeme rovnou hrát druhou," zlehčoval počáteční trable Roman. „Jsme zvyklí už letos. Ve Zlíně nám vypnuli světla, v Hradci nám vypnuli světla a aby toho nebylo málo, tak se nám pokazí rolba. Naštěstí jich tady vzadu máme asi šest, takže to dobře dopadlo a ta přestávka trvala jenom padesát minut," vykládal s nadsázkou domácí gólman Patrik Bartošák.

Před začátkem utkání se rozbila ta nejnovější rolba. Před nájezdy zlobila i náhradní. „Rolba dnes byla v hlavní roli," žertoval vítězný trenér Jakub Petr. „Rozhodně to nebyl úmysl, máme s Libercem dobré vztahy," smál se Petr.

Vítkovický brankář Patrik Bartošák sleduje situaci v útočné třetině během utkání s Libercem.

Petr Sznapka, ČTK

Zdržení mezi rozbruslením a začátkem utkání bylo delší než dvě osmnáctiminutové přestávky mezi třetinami. „Já jsem třeba chodil po šatně sem a tam. Pak jsem si na chvilku sednul v posilovně. Moc často tam během sezony nezavítám, takže jsem se aspoň teď podíval, jak to tam vypadá," usmíval se Bartošák.

Vítkovická domácí vítězná série roste

„My jsme si zase povídali," přidal se brankář Liberce Roman Will. „Ale furt je to zápas a každý chce být soustředěný. Nejde to ale vydržet čtyři a půl hodiny v kuse, takže kluci si na chvíli třeba povolili brusle. Bylo to trošku nepříjemné, ale oba týmy to měly stejné pak se odehrál skvělý zápas. Byli jsme v Ostravě už od čtvrtka, neměli jsme v nohách dlouhou cestu v autobuse, takže se na to nemůžeme vymlouvat," dodal Will.

Zatímco v úterý proti Olomouci bylo v Ostravě k vidění i s rozhodujícím trestným střílením třináct gólů, v pátek viděli za stejně dlouhou dobu diváci jen tři. „Hokej je hra centimetrů a kdyby pět střel šlo o centimetr výš, tak to mohlo být taky 6:6. Ale Bartéz (Patrik Bartošák) chytal výborně a já mu gratuluji ke dvěma bodům. Pro nás je ten bod velmi cenný," připomněl Will, že Bílí tygři nevyhráli v Ostravě od listopadu 2016. „Nějaké body jsme tu získali v prodlouženích. Vítkovice jsou prostě dobrý tým a za každé body odsud jsme rádi," hodnotil liberecký brankář.

Brankář Liberce Roman Will inkasuje první branku zápasu ve Vítkovicích.

Petr Sznapka, ČTK

Vítkovice utkáním proti Liberci zakončili lednovou domácí smršť na devíti výhrách. Nyní je čekají čtyři zápasy venku a další vítězství budou moci přidat až po tenisovém Davis Cupu a Fed Cupu, který bude Ostravar Aréna hostit v příštích čtrnácti dnech. „Porazili jsme Spartu, Brno, Třinec a nyní i Liberec. Je to důkaz, že můžeme hrát i s těmi nejlepšími. Můžeme je porazit i porážet. Tedy pokud budeme i nadále hrát tu hru, kterou předvádíme v posledních zápasech," řekl Patrik Bartošák.