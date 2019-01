Pardubice ztratily náskok a prohrály vyhrocené derby

Poslední tým tabulky minule dokázal i přes bídnou formu na ledě oblastního rivala vyhrát a i tentokrát mu vyšel báječně vstup do utkání. Už v šesté minutě totiž rozjásal pardubické fanoušky přesným zásahem Dušek.

Překvapení se však nekonalo, i když favorit z Hradce nenasázel Dynamu ranec gólů. Náskok hostů smazal krátce po polovině duelu trefou na 1:1 Bezúch. I to by byl nejspíš pro hosty dobrý výsledek.

Hráči Pardubic se radují z branky na ledě Hradce Králové.

Josef Vostárek, ČTK

Před třetí třetinou se při příchodu na střídačku pokusil jeden z diváků napadnout pardubického trenéra Lubinu, ale pořadatelská služba zasáhla. Na ledě se pustil Rolinek do Rákose a domácí dostali možnost přesilové hry, protože kapitán Dynama dostal dvouminutový trest a domácí útočník desetiminutový.

Když ve 49. minutě neproměnil domácí Paulovič trestné střílení, vypadalo to, že by Pardubice mohly dotlačit duel do prodloužení. Nebylo jim však přáno. Minutu před koncem rozhodl vyhrocené derby Pavlík a Hradec slavil.