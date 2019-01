Zajímá mě jen titul s Kometou, hlásí obránce ošlehaný NHL. Sparta se snad opakovat nebude

V minulosti odehrál 810 zápasů v NHL, ale teď druhou sezonu za sebou naskočí v rozehrané soutěži do české extraligy. Šestatřicetiletý hokejový obránce Zbyněk Michálek věří, že si během angažmá v Brně užije víc radosti než před rokem ve Spartě, s níž vypadl už v předkole play off. Dres obhájců titulu by mohl premiérově obléct už v nedělním střetnutí Komety se Zlínem.

Proč jste se rozhodl pro angažmá v Brně?

Rozhodil jsem sítě přes agenty, zda o mě bude zájem, a jako první se ozval šéf Komety Libor Zábranský. Jednal na rovinu, do ničeho mě netlačil. Já chtěl jít do týmu, v němž je šance na velký úspěch. Což Brno jednoznačně splňuje.

Přivedla vás zpátky na extraligový led touha vynahradit si nepovedený konec loňské sezony v pražském klubu?

Ani ne, i když je jasné, že jsme měli ve Spartě mnohem vyšší cíle, než jaká byla nakonec realita. Takový je ovšem hokej. Loni jsem poznal, že extraliga je strašně vyrovnaná a naskakovat do rozjetého vlaku není vůbec snadné. Ale hokej mám strašně rád a když se naskytla opět příležitost, zkusím to s velkou pokorou znovu. Legrace v kabině po vítězství i smutek po prohře mi hrozně chyběly.

Připojil jste se ke Kometě zrovna v době, kdy prohrála tři zápasy v řadě...

Až jsem se musel smát, že je to podobné jako před rokem ve Spartě, kde druhý den dokonce vyhodili trenéra. Dál se snad ale stejný scénář už opakovat nebude. Konec sezony musí být letos v Brně úplně jiný. Kluci dokázali právě na Spartě po výborném výkonu zvítězit, takže je snad všechno v normálu. A já už se těším na bombovou atmosféru, jakou dokážou skvělí fanoušci Komety při domácích duelech vytvořit.

Přijal byste nabídku i z jiné evropské ligy?

Asi ne. Jednoznačně jsem preferoval Česko, protože jsem toho doma odehrál v minulosti hrozně málo. Vždyť už v sedmnácti jsem odešel do Ameriky.

Asi to musel být šok vyměnit teplo v Arizoně za tuhou zimu v Česku, že?

Trochu ano. Musím se pořádně hlídat. Ale není to pro mě nic nového. Když jsme v NHL létali k utkáním do Kanady nebo na sever USA, byly teplotní rozdíly taky značné.

Jak jste strávil podzim v Arizoně?

Hlavně jsem dělal tak trochu taxikáře. Vozil jsem děti do školy a ze školy a taky do kroužků. Pomáhal jsem i s trénováním svého devítiletého syna. A dvakrát či třikrát týdně jsem byl na ledě, abych se udržoval. Začlenil jsem se do party bývalých kluků z NHL. Chodili s námi třeba Ray Whitney, Shane Doan, Andre Payette či Sean Hill. Nechyběly při tom vtípky a malé sázky, nikdo pochopitelně nechtěl ani takový sranda mač prohrát.

Navštívil jste i utkání Arizony v NHL?

Několikrát jsem se podívat byl. Když chci zajít, zavolám na klub, a pokaždé mi bez problémů vstupenky rezervují. Mám v Arizoně stále dveře otevřené, byť mi tam dres pod strop nikdy věšet nebudou. Něco jsem tam ale odehrál, a oni si toho váží.

Lákalo by vás do budoucna pracovat v klubovém managementu?

Určitě bych chtěl u hokeje zůstat. Netuším ovšem, zda jsem na to už připravený. Hokej je totiž v současnosti celoroční sport, který nezná přestávku. A já se chci co nejvíc věnovat rodině.

Přijedou se vaši nejbližší na vás do Česka podívat?

Zvažujeme to. Pokud se s Kometou dostaneme v play off daleko, předpokládám, že nebudou na konci sezony v hledišti chybět.

Co dělá váš bratr Milan, který před dvěma roky ukončil kariéru v Torontu i v národním mužstvu?

V podstatě nic. Zdravotní stav už mu nedovoluje hrát hokej, a tak se stará o rodinu a přemýšlí, co dál. Už nemohl riskovat, posledních pár roků šel přes bolest. V nejlepší klubové soutěži na světě odehrál řadu zápasů v podstatě na jedné noze. Spousta lidí ani neví, čím vším si prošel. Jinak by to rozhodně dotáhl dál. Existují ovšem důležitější priority než hokej.

V Brně jste se nyní potkal s útočníkem Peterem Muellerem, jenž byl před devíti lety vaším spoluhráčem v dresu Coyotes. Vzpomněl jste si na to?

Samozřejmě. Jsem hrozně rád, že zase sedíme ve stejné šatně. Viděli jsme se i v létě v Arizoně, kde stále žije. Dokonce jsme byli spolu na ledě. Mám radost, že se mu v Brně daří. Peter je super hráč a kdyby ho tenkrát nepotkaly problémy s hlavou, asi by působil v NHL dodnes. Je to parádní střelec.

Jste rodákem z Jindřichova Hradce. Zavítáte do jižních Čech?

Mám to v plánu v nadcházející reprezentační pauze. V Českých Budějovicích vlastním barák, a tak ho pojedu zkontrolovat.

Nelákalo vás jako patriotovi pomoct Budějovicím zpátky do elitní soutěže?

Neříkám že ne. Motoru moc fandím a postup klukům přeju. Nikdo se mi ale neozval, a tak to nemá cenu řešit.

Bude tato sezona pro vás už skutečně poslední?

Momentálně mě zajímá jen titul s Kometou. Až poté budu řešit všechno ostatní.