Šedesát minut dřete jako hovada a v závěru dostanete gól. Je to frustrující, štve kapitána Sparty

Neskrýval rozčarování. Obránce Jan Piskáček vyjel do nedělní extraligové bitvy s Libercem s céčkem na dresu, jenže vítězný zápas si nový kapitán hokejistů Sparty neužil. Po gólu Radana Lence v samém závěru nezapsali Pražané do tabulky ani bod. Přitom proti Bílým Tygrům předvedli kvalitní výkon. "Céčko budu nosit hrdě," říkal po zápase. Porážka jej však viditelně štvala.

Jak jste viděl rozhodující gól?

Udělali jsme malou chybu v předbrankovém prostoru. Bek vystřelil od modré, puk se odrazil a přišla dorážka...

Těsně jste prohráli, přitom v druhé polovině utkání jste byli aktivnějším a důraznějším týmem.

Liberec hraje rychle a aktivně. Bylo to nahoru dolů. Myslím, že to byl super zápas pro diváky. Vyhrát mohly oba týmy, bohužel to bylo o jednom šťastném gólu.

Který necelé čtyři minuty před koncem vstřelili hosté.

Je to lehce frustrující. Šedesát minut dřete s prominutím jako hovada a pak v závěru dostanete gól. Snažíme se odrazit, co nejvíc to jde, jenže tyhle maličkosti nás srážejí dolů. Dneska by byl jeden bod zlatý a v prodloužení bychom si zahráli o druhý.

Poprvé jste nastoupil v roli kapitána. Doléhala na vás zodpovědnost?

Je to samozřejmě závazek, ale máme tady spoustu kluků, kteří céčko mohli dostat. Jsem moc rád, že ho mám já, a budu ho nosit hrdě. Ale jinak to byl normální zápas, jako kdybych céčko neměl, akorát máte v zápase na dresu písmeno navíc.