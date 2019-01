Ještě se musím doučit pár popěvků, plánuje po výhře Komety obránce Michálek

Má za sebou úspěšnou premiéru. Obránce Zbyněk Michálek, který po skončení bohaté kariéry v NHL už druhý rok po sobě naskočil v rozehrané sezoně do české extraligy, se raduje s brněnskými hokejisty z výhry 4:2 nad Zlínem.

Jaké máte pocity po prvním startu za Kometu?

Jsem hlavně rád, že to mám za sebou. (úsměv). Nebylo vůbec jednoduché naskočit po deseti měsících zase do mistrovského utkání. Ale zvládl jsem to a jsem hrozně šťastný, že jsme brali v parádní atmosféře tři body. Jsem moc rád, že jsem zase zpátky. Takže z mé strany velká spokojenost.

S jakým záměrem jste vstupoval do zápasu?

Chtěl jsem si především počínat na ledě jednoduše, abych nikde nepropadl. Chytl jsem se hned zpočátku několika přesnými přihrávkami a vyhranými souboji. Nakonec to z mé strany bylo lepší, než jsem sám čekal. A ani jsem nebyl moc nervózní.

Brankář Zlína Libor Kašík a Peter Mueller z Brna.

Václav Šálek, ČTK

A co po fyzické stránce?

Neměl jsem žádný velký problém. Raději jsem se ovšem snažil o krátká střídání. Na kondici se i tak chystám v blížící se reprezentační pauze ještě pořádně zapracovat.

Nevadí vám, že hned za dva dny hrajete v Brně další extraligové střetnutí s Chomutovem?

To se uvidí v pondělí. Jsem zvědavý, co mi tělo řekne. Jestli se budu moct vůbec hýbat. (smích).

Se spoluhráči jste během utkání komunikoval bez potíží?

Na tom budu muset trochu zapracovat. V brněnské hale je nebývale hlučné prostředí, a tak to není snadné. Nabádal jsem kluky, ať na mě hodně mluví. Moc mi tím pomohli.

Co jste říkal na výkon Zlína?

Má dobré mužstvo s řadou šikovných útočníků. O to víc si důležité výhry považuju.

Brankář Zlína Libor Kašík v duelu s Brnem.

Václav Šálek, ČTK

Zaznamenal jste, že tři ze čtyř brněnských gólů vstřelili bývalí zlínští hráči?

Na ledě ne. To jsem se soustředil sám na sebe. Moc jsem ani nevnímal, kdo za nás góly dával, natož abych si uvědomil, že Köhler s Holíkem v minulosti ve Zlíně působili.

Jak jste si užil pozápasovou vítěznou děkovačku s fanoušky Komety?

Fantazie. Jen jsem zjistil, že se budu muset doučit pár popěvků a pokřiků.

V minulé sezoně jste k premiérovému duelu za Spartu nastoupil právě v Brně. Vzpomněl jste si na to?

Pochopitelně. Tehdy to byl pro mě ještě mnohem těžší zápas, protože jsem moc netušil, do čeho jdu. Teď už přece jen nějaké zkušenosti s českou extraligou mám.