Kašík se Brnu nepomstil. Pro mě byl emotivnější zápas za Kometu ve Zlíně, tvrdí

„Já bych o snaze pomstít se Kometě nehovořil. Bral jsem zápas v Brně jako každý jiný. Vždyť jsme si tady s nikým neudělali nic špatného. Abych řekl pravdu, pro mě bylo mnohem emotivnější utkání na konci loňského roku za Kometu ve Zlíně," prozradil Kašík.

Tvrdil, že dal do nedělního duelu v brněnské hale maximum. „Byli jsme favoritovi vyrovnaným soupeřem. Až poslední třetina nám trochu utekla," lituje.

Brankář Zlína Libor Kašík inkasuje v Brně třetí gól.

Václav Šálek, ČTK

Kašík musel skousnout, že tři ze čtyř gólů mu vstřelili někdejší zlínští spoluhráči Köhler a Holík. Köhler ho překonal dokonce dvakrát. „Tak se to někdy přihodí. Béďa Köhler měl i trochu štěstíčka, byl dokonce blízko hattricku. Ale to se při jeho další tutovce drželo pro změnu i mě, na poslední chvíli jsem puk vytěsnil nad horní tyčku," líčí.

Na rozdíl od předchozích krátkých angažmá v ruském Chabarovsku a v Brně se mu zatím ve Zlíně, kde brankářsky v minulosti vyrostl, nyní daří. „Snad jsou se mnou spokojeni," doufá. Před poslední čtvrtinou základní části extraligy však klesli Berani v tabulce na jedenáctou příčku, která už nebude znamenat účast v předkole play off. „My ale pevně věříme, že se do elitní desítky vrátíme. Propočítali jsme si, že by to mělo být reálné. Ale musíme to samozřejmě potvrdit na ledě," uvědomuje si Kašík.

Brankář Zlína Libor Kašík inkasuje třetí gól, Jakub Šlahař neúspěšně blokuje střelu.

Po střetnutí s Kometou ho navzdory prohře pochválil zlínský asistent Martin Hamrlík. „Pochytal toho spoustu. Držel nás nad vodou, díky němu jsme mohli až skoro do konce utkání pomýšlet na dobrý výsledek," má jasno.