Smlouvy dodržíme, vyloučil Huml, že by Chomutovští nenastoupili k extraligovému zápasu

„Na to se nemůžeme vymlouvat. Vždyť jsme dokázali odehrát s Kometou výtečnou úvodní třetinu. Jenže pak jsme dostali druhý a třetí gól, a úplně jsme zkolabovali. Nakonec z toho byla ostuda," netají Huml rozčarování.

Chomutovští nastoupili bez devíti stabilních hráčů, kteří tím ale prý rozhodně neprotestují proti neobdrženým financím. „Kluci jsou zranění a nemocní," vysvětlil Huml absence brankáře Peterse, obránců Šticha s Flemmingem a útočníků Tomici, Růžičky ml., Vantucha, Klhůfka, Stránského či Sklenáře. „Přijeli jsme se spoustou hráčů z první ligy a juniorů, ale přesto jsme měli odehrát mnohem lepší utkání. Ke konci mi připadalo, že Kometa hrála snad na padesát procent, a přesto nám skoro nepůjčila puk," vadí zkušenému útočníkovi.

První a kuriozní gól v dresu Komety dává tělem Jakub Orsava (na zemi) dále na snímku jsou (zprava) Tomáš Svoboda z Chomutova, Martin Šťovíček z Chomutova, Silvester Kusko z Brna a Bohumil Jank z Chomutova a (zleva) chomutovský brankář Dominik Pavlát a Tomáš Vondráček z Brna.

Václav Šálek, ČTK

Václav Šálek, ČTK

Huml přiznal, že by byl rád, kdyby se napjatá situace ohledně financí v Chomutově co nejdřív vyřešila. „Pro závěr sezony bychom potřebovali klid a stabilitu. Není to ovšem v našich rukách," má jasno. Odmítá ovšem, že by hráči chystali razantní krok v podobě bojkotu extraligového zápasu, kdyby aspoň část peněz v dohledné době nedostali. „O tom se spekulovalo v novinách, ale není to pravda. Nedojde k tomu. Porušovat smlouvu rozhodně nebudeme," dušuje se.

Podle něj pracuje tým na trénincích na sto procent. „Všichni makají, avšak kvůli rozsáhlé marodce nám poslední dobou bohužel chybí větší kvalita. Proto netrpělivě vyhlížíme reprezentační pauzu, v ní se snad dá většina zraněných a nemocných hráčů zdravotně dohromady," doufá Huml.

Chomutovský brankář Dominik Pavlát v akci.

Kouč chomutovských hokejistů Vladimír Růžička připustil, že situace v klubu je složitá. „Ale na naše výkony nemá vliv. Kluci jdou do zápasů naplno a ani na jejich tréninkovou morálku si nemohu stěžovat. Samozřejmě že bych byl rád, kdyby se brzy našlo řešení, ale to je věc majitelů klubu," tvrdí.

Sám prý přemýšlí především o tom, jak odlepit mužstvo z nelichotivé třinácté příčky, která by na konci sezony znamenala účast v baráži o udržení. „Jenže v posledních třech týdnech nás postihla řada zranění, k tomu se přidaly angíny a chřipky. Potřebujeme, aby se hráči zcela vyléčili, protože nás zřejmě čeká dlouhá sezona, a my v jejím závěru budeme potřebovat zdravé hokejisty. Někteří kluci by už ale mohli v pátek proti Hradci naskočit," uvítal by rozšíření kádru Růžička, který nyní dává příležitost mladým borcům. „Řada z nich rozhodně nezklamala," těší ho.

Trenér Chomutova Vladimír Růžička během utkání v Brně.

