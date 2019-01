Hradec poznal trest za napadení Lubiny. Viníkům zakázal vstup na stadion, pokutu po nich bude vymáhat

Hradci za útok dvou svých fanoušků na Lubinu, ke kterému došlo před třetí třetinou sobotního východočeského derby, hrozila až půlmilionová pokuta a v krajním případě i nepodmíněné uzavření stadionu. K tomu nakonec nedošlo.

Finanční postih předseda disciplinární komise Viktor Ujčík složil do tří částí. 100 tisíc Hradec zaplatí za fyzické napadení Lubiny, 80 tisíc za nedostatečnou pořadatelskou službu, 10 tisíc pak za vhazování odpadků na ledovou plochu, když jím Lubina procházel.

Lubina před startem třetí třetiny mířil ze šatny na střídačku hostujícího týmu, před kterou ho nejdříve slovně a pak i fyzicky napadli dva fanoušci Hradce Králové. Než pořadatelé stihli zasáhnout, musel se útočníkům postavit sám. Po zápase, který jeho tým prohrál 1:2, už Lubina nešel do kabiny kolem diváků, ale na pokyn pořadatele se do ní vydal přes led.

„Hradec se snažil k tomu nějak přistoupit, zápas vyhodnotil jako rizikový. Ale za mě tam bylo málo lidí z pořadatelské služby, kteří doprovázeli pana Lubinu na střídačku. Mohlo se to samozřejmě stát kdekoliv jinde, ale u střídaček to bylo nejpravděpodobnější, protože tam pod sektorem hlediště končí zábradlí," řekl Sport.cz předseda disciplinární komise Viktor Ujčík.

Trenér Pardubic Ladislav Lubina uděluje pokyny hráčům během extraligového utkání.

Josef Vostárek, ČTK

„Kdyby tam bylo víc pořadatelů, takové zkratovité jednání dvou jedinců by bylo eliminováno už v zárodku. Člověk by je viděl, dal by si na ně pozor a třeba by k útoku vůbec nedošlo," uvažoval šéf disciplinárky.

3 nejvyšší pokuty udělené disciplinární komisí extraligy: 1. Tomáš Vlasák (Plzeň) 300 tisíc korun Vlasákovi byla v listopadu pokuta udělena za znevážení dobrého jména soutěže. Plzeň tehdy kvůli chybné registraci hráčů přišla o devatenáct bodů a Vlasák se tehdy kvůli rozhodnutí o bodovém odpočtu pustil do tehdejšího ředitele soutěže Stanislava Šulce. „Pan Šulc pro mě není důvěryhodná osoba, protože každý den říkal něco jiného. Když jsem pak viděl jeho aroganci a radost, se kterou to oznamoval, raději jsem odešel od televize. Drží se ve funkci zuby nehty,“ prohlásil tehdy Vlasák. 2. Pavel Kubina (Vítkovice) 200 tisíc korun Vítkovický zadák se v roce 2005 po sedmém semifinálovém utkání play off ve Zlíně, které rozhodlo o vyřazení ostravského celku slovně pustil do rozhodčího Petra Boliny. Obvinil ho z korupce, později označil výkon sudích za 'sportovní zločin'. Kubina byl potrestán za poškození dobrého jména extraligy a za urážky, hrubé chování a slovní napadení rozhodčího. Následně mu výkonný výbor hokejového svazu trest snížil na polovinu. 3. Hradec Králové 190 tisíc korun Pokuta za incident v sobotním derby s Pardubicemi, kdy byl dvěma fanoušky cestou na střídačku napaden kouč Dynama Ladislav Lubina.

Hradec Králové ve středu na svých oficiálních stránkách zveřejnil prohlášení, v němž stojí, že oba výtržníci, kteří Lubinu napadli, se sami přihlásili vedení klubu a zúčastnili se konstruktivního jednání za účasti zástupců pořadatelské služby. Oběma viníkům byl ze strany klubu udělen zákaz vstupu na domácí zápasy do konce sezony a podmínečný zákaz vstupu na domácí zápasy klubu v nadcházejícím ročníku. Pokutu od disciplinárky pak po nich bude Mountfield HK vymáhat.

Mountfield ujistil, že zabezpečení příchodu a odchodu všech aktérů utkání na a z ledové plochy intenzivně řeší. "Vzhledem ke konstrukci hradeckého zimního stadionu je tato otázka velice složitá a nelze ji vyřešit v horizontu dní. Klub se proto bude snažit vymyslet provizorní řešení pro zbytek této sezony a do příštího ročníku se pokusí maximálně zabezpečit prostory (pod sektorem na stání)," uvedl východočeský klub.

Od nejbližšího domácího zápasu budou pořadatelé po vzájemné dohodě s členy realizačního týmu hostujícího celku doprovázet tyto osoby na hráčskou lavici a z ní v naddimenzovaném počtu nebo jim jako doposud doporučí využít možnost jít přes ledovou plochu tak, aby se neopakovala situace z východočeského derby.