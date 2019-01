Skandování Lubina je vrah? Za hranou! Protrpěl si své, tvrdí šéf disciplinárky

Uvědomuje si, že průchod od šatny ke střídačce hostů pod fanoušky domácího týmu není na královehradeckém zimáku ideální volbou. Proto předseda disciplinární komise hokejové extraligy Viktor Ujčík soudí, že kouče Pardubic Ladislava Lubinu mělo doprovázet víc pořadatelů. Pak by třeba nedošlo k jeho napadení dvěma fanoušky, za které Mountfield HK dostal od disciplinárky pokutu 190 tisíc korun a zároveň do konce sezony podmínečné uzavření na dva zápasy tribuny na stání a sektoru za střídačkami.

Byl jste šokován, když k fyzickému napadaní Ladislava Lubiny došlo?

Indicie, že na stadionu není z pohledu bezpečnosti hostujících celků všechno v pořádku, byly už loni v březnu, kdy hradečtí fanoušci polili tekutinou trenéra Liberce Filipa Pešána (klub za to tehdy dostal od disciplinární komise padesátitisícovou pokutu). Uběhla od toho dost dlouhá doba, aby koridor průchodu realizačních týmů soupeře pod oním sektorem v Hradci pořešili. Aby na hráče či trenéry soupeře fanoušci neplivali a nic na ně nelili.

Opatření k posílení bezpečnosti ale přicházejí ze strany Hradce až nyní, až po útoku na Lubinu...

Hradec neměl čekat do doby, než se zase něco stane. Pořadatelská služba je tam trochu znevýhodněná, aby dokázala takovým situacím zabránit. Hradec se k tomu snažil nějak přistoupit, zápas vyhodnotil jako rizikový. Ale za mě tam bylo málo lidí z pořadatelské služby, kteří doprovázeli pana Lubinu na střídačku. Mohlo se to samozřejmě stát kdekoliv jinde, ale u střídaček to bylo nejpravděpodobnější, protože tam pod sektorem hlediště končí zábradlí. Kdyby na stadionu bylo víc pořadatelů, takové zkratovité jednání dvou jedinců by bylo eliminováno už v zárodku. Člověk by je viděl, dal by si na ně pozor a třeba by k útoku vůbec nedošlo.

3 nejvyšší pokuty udělené disciplinární komisí extraligy: 1. Tomáš Vlasák (Plzeň) 300 tisíc korun Vlasákovi byla v listopadu pokuta udělena za znevážení dobrého jména soutěže. Plzeň tehdy kvůli chybné registraci hráčů přišla o devatenáct bodů a Vlasák se kvůli rozhodnutí o bodovém odpočtu pustil do tehdejšího ředitele soutěže Stanislava Šulce. „Pan Šulc pro mě není důvěryhodná osoba, protože každý den říkal něco jiného. Když jsem pak viděl jeho aroganci a radost, se kterou to oznamoval, raději jsem odešel od televize. Drží se ve funkci zuby nehty,“ prohlásil tehdy Vlasák. 2. Pavel Kubina (Vítkovice) 200 tisíc korun Vítkovický zadák se v roce 2005 po sedmém semifinálovém utkání play off ve Zlíně, které rozhodlo o vyřazení ostravského celku slovně pustil do rozhodčího Petra Boliny. Obvinil ho z korupce, později označil výkon sudích za 'sportovní zločin'. Kubina byl potrestán za poškození dobrého jména extraligy a za urážky, hrubé chování a slovní napadení rozhodčího. Následně mu výkonný výbor hokejového svazu trest snížil na polovinu. 3. Hradec Králové 190 tisíc korun Pokuta za incident v sobotním derby s Pardubicemi, kdy byl dvěma fanoušky cestou na střídačku napaden kouč Dynama Ladislav Lubina.

Věříte, že šlo o poslední podobný exces na hradeckém zimáku?

Hradec si je vědom, že musí zabezpečit průchod realizačních týmů ze šaten ke střídačkám. Chceme, aby fanoušci pochopili, že podobným chováním jsou sami proti sobě. Musejí si uvědomit, že když na někoho plivnou nebo po něm něco chrstnou, může se pak stát, že v tom sektoru pak nebude moct být nikdo. Svému klubu dělají špatné jméno a Hradec jejich chování zbytečně stojí peníze. Můžu fandit svému týmu, ale existují mantinely, které by se neměly překračovat.

Řešili jste i skandování hradeckých fanoušků „Lubina je vrah"? Narážejí tím na událost z července 2008, kdy Lubina způsobil dopravní nehodu, při níž zamřel otec fotbalisty Vratislava Lokvence. Lubina z místa nehody utekl a za více než šest hodin se přihlásil na policii. V květnu 2009 byl za nehodu, útěk od nehody a neposkytnutí pomoci odsouzen na dva roky podmíněně.

Ne, lidi můžou mít na pana Lubinu nějaký názor. Dali to najevo svým skandováním, které už je za mě teda taky za hranou, ale nejsem tu od toho abych zrovna tohle posuzoval. Je to ale minulost, pan Lubina si kvůli tomu protrpěl své. Takové skandování je zbytečné, vyhnané do krajností, které ke sportu vůbec nepatří.