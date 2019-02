Čiliak upřednostnil Kometu před Třincem. Nepřišel jsem dělat rozbroje, hlásí

V pátek sedl v Bratislavě do auta a kolem poledne se už opět hlásil v hale týmu, s nímž vybojoval v uplynulých dvou extraligových ročnících mistrovský titul. Osmadvacetiletý brankář Marek Čiliak vyměnil Slovan za Brno, hokejistům Komety by rád pomohl ve zbytku sezony ke zlatému hattricku.

Kabinu jste měl jen pro sebe, protože vaši staronoví spoluhráči byli na cestě do Plzně k extraligovému duelu. Nemrzelo vás to?

Samozřejmě že se těším, až bude šatna plná. Ale musím si ještě počkat. Zatímco kluci teď dostanou v nadcházející reprezentační pauze pár dní volna, já se budu připravovat s trenérem gólmanů Odehnalem. Přestávku vítám, mám díky ní dost času se v Brně znovu aklimatizovat.

Prozradíte, zda druhá nabídka z extraligy byla z Třince?

Ano. Je to klub, který mám také rád, protože odtud pochází moje partnerka. Navíc mi nabídli vynikající podmínky. I tak ale bylo rozhodování docela jednoduché. Kometa je prostě Kometa, a já jsem navíc v Brně už nějaký čas doma.

Jak k vašemu návratu vlastně došlo?

Byl jsem v Brně aspoň na otočku každou chvíli a když jsem mohl, nenechal jsem si utkání Komety ujít. S vedením jsme se o možnosti návratu v případě, že Slovan ztratí naději na play off, od podzimu několikrát bavili. Jsem hrozně rád, že to vyšlo.

Brankář Brna Marek Čiliak v dresu Komety Brno.

Vlastimil Vacek, Právo

V brance Komety chytá poslední dobou ve velmi dobré formě Karel Vejmelka. Už víte, jak vás budou trenéři nasazovat?

Nikoli. Zatím jsme o tom nemluvili. Když rozhodnou, že budu chytat já, tak budu chytat já. Pokud ukážou na Vejmelku, půjde do branky Karel. Já jsem rozhodně nepřišel do Komety dělat žádné rozbroje, naopak chci týmu ze všech sil pomoct. Ať už na ledě nebo v kabině. Věřím, že se můžeme dostat v play off zase hodně daleko. S Vejmelkou mám navíc velmi dobrý vztah, byli jsme spolu neustále v kontaktu celou dobu, co jsem byl pryč. A sledoval jsem pochopitelně i výtečné výkony mladého Dostála na světovém šampionátu do dvaceti let. Chytal naprosto super.

Byla jedním z důvodů vašeho návratu do Brna i možnost nominovat se do slovenského národního mužstva na květnové MS, které bude v Bratislavě a Košicích?

Určitě ano. Mohl jsem chytat už příští týden na turnaji na Slovensku, ale nakonec jsem se s reprezentačním trenérem brankářů Janko Lašákem domluvil, že zůstanu jen náhradníkem, abych měl prostor znovu se v Kometě zabydlet.

Jste s brněnským vedením dohodnutý jen do konce sezony nebo se domlouváte na delším působení?

Řekli jsme si, že se o tom budeme bavit až po play off. Obě možnosti jsou otevřené. Já bych o delší víceleté smlouvě klidně uvažoval.

Jak se vám chytalo ve Slovanu, který neměl zdaleka tak vysoké ambice jako Kometa?

Tým se skládal na poslední chvíli, a tak jsem věděl, do čeho jdu. Bylo mi dopředu jasné, že to budeme mít v KHL hodně těžké. Potvrdilo se to, ale toho půlroku vůbec nelituju. Byla to dobrá zkušenost, poznal jsem v Bratislavě spoustu skvělých lidí.

Marek Čiliak opustil Slovan Bratislava v poslední den extraligového přestupního období.

HC Slovan Bratislava

Do Česka prosakovaly zprávy, že Slovan hráče neplatí...

K nějakým prodlevám docházelo, avšak nešlo o nic vážného. Vedení klubu se navíc snažilo, aby resty dalo do pořádku. Doufám, že Slovan bude v KHL pokračovat i v příští sezoně. Mrzelo mě ale, že na mužstvo zanevřela část fanoušků. Atmosféra při zápasech nebyla zdaleka tak dobrá jako v předchozích sezonách.

Jste známý nechutí k létání. Jak jste zvládal daleké cesty za soupeři?

Zvykl jsem si, byť létání na chuť asi nikdy nepřijdu. Využívali jsme ale soukromý letoun, v němž měl každý hráč pro sebe tři sedačky, a tak jsme se mohli natáhnout a prospat se. Možná i proto se mně nezdály cesty nijak extrémně dlouhé.

Jaké jsou vaše největší zážitky z KHL?

Tím je už jen to, že jsem si mohl zachytat třeba v krásných halách CSKA Moskva či v Petrohradu. Anebo když za vaší bránou míchá puk taková persona jako Pavel Dacjuk. Navštívil jsem Moskvu, Petrohrad, Astanu, Soči či čínskou Šanghaj. Tedy hrozně zajímavá města, do některých bych se jinak asi ani nedostal. A přišlo mně, že se Rusové snaží udělat z hokeje mnohem větší show, než je tomu v Česku.