HOKEJ ON-LINE: Sparta hostí ve šlágru plzeňské Indiány. Kdo se bude radovat?

Rivalita Sparty s Plzní, část první. Osud tomu chtěl, že právě tyto dvě hokejové bašty se utkají v pražské O2 Areně hned dvakrát za sebou. Mezi jejich vzájemnými duely bude následovat pouze reprezentační přestávka. Svěřenci německého rutinéra Uweho Kruppa chtějí potvrdit slušný herní i výsledkový dojem z posledních dvou zápasů, hosté zase na Spartě třikrát za sebou zvítězili. Kdo se bude radovat dnes? Dozvíme se v utkání, které začíná v 15 hodin.

Karlovy Vary se pokusí chytit možná poslední stéblo naděje na předkolo play-off. Pokud se však do západních Čech třinečtí hokejisté přes zasněžené silnice dostanou, potom se musí mít Karlovarští na pozoru. Oceláři jsou v pohodě na druhém místě, a i přes to, že jsou jejich výsledky v poslední době jako na houpačce, tak budou velkým favoritem utkání, které je na programu v 15:30.

Pardubičtí hokejisté to narozdíl od jejich třineckých konkurentů tak daleko do Litvínova nemají a spíš než s tím, jak se na stadión Ivana Hlinky dostat, se musejí nadále zaobírat svými výsledky a postavením v tabulce. Domácí se drží na posledním místě, zajišťujícím postup do předkola play-off a Dynamo by mělo být ideálním soupeřem právě k potvrzení desáté pozice. Úvodní buly je naplánováno na 15:30.

Liberecké šelmy budou chtít přidat čtvrtou výhru v řadě. Soupeře mají oblíbeného, navíc jim hraje do karet i forma Pirátů z Chomutova. Růžičkův ansámbl prohrál posledních pět zápasů a místo, aby hráči přemýšleli o svých špatných výkonech, tak řeší finanční problémy klubu. Problémy tedy nemají Chomutovští jenom na kluzišti a v Liberci mají pouze malou šanci na úspěch. Pod Ještědem začínáme v 16 hodin.

Poslední duel sehrají hokejisté hradeckého Mountfieldu, kteří přivítají Berany ze Zlína. Body by Zlín k udržení kontaktu s Litvínovem potřeboval jako sůl. Hradecký stadión však svěřencům kouče Svobody štěstí moc často nepřinesl. Otočí se to dnes? Uvidíme od 17:30 ve východočeské metropoli.