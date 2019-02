Potkali se v Litoměřicích. Teď Rousek tahá Spartu z bídy a Pour září vedle reprezentačních es

Oba jsou benjamínky svých mužstev, teprve v dubnu jim bude dvacet let. Sparťan Lukáš Rousek je o pouhé čtyři dny starší než plzeňský Jakub Pour, oba ale měli důležitou roli při hokejové bitvě, která do O2 areny přivedla 15 578 diváků, což je rekordní návštěva extraligové sezony.

Sparta podesáté v historii vzdala hold členům Integrovaného záchranného systému. Tentokrát měli domácí hokejisté na speciálních dresech jména 191 policistů, vojáků a záchranářů, kteří při výkonu služby položili život.

Za stavu 1:4 byli sparťané zralí na ručník, Škoda si s nimi dělala, co chtěla. Probraly je až dva přesilovkové góly v rozpětí 98 sekund, které oba obstaral právě Rousek, jenž se zapsal do kanadského bodování v pátém extraligovém utkání po sobě.

Hokejisté Plzně (zleva): Jan Kovář, Jaroslav Kracík, Jakub Pour a Roman Vráblík oslavují gól na 2:1 proti Spartě.

Vlastimil Vacek, Právo

Nakonec vítěze určily nájezdy, v nichž Sparta ale obrat nedotáhla a ve 20. zápase na vlastním ledě utrpěla už dvanáctou porážku. „Tohle je ale spíš vybojovaný bod, protože polovinu utkání nám vůbec nešly nohy, ale v bouřlivé kulise jsme to alespoň trochu rozbruslili," hodnotil Rousek, jehož otec Martin získal se Spartou dva tituly.

Potomek mohl v neděli odpoledne v rozstřelu završit hattrick, jenže na Frodla potřetí už nevyzrál. „Chtěl jsem poslat puk nahoru nad lapačku, ale vůbec se mi to nepovedlo," připustil, ale jinak přiznal, že mu s formou roste i sebevědomí. „Cítím na sobě, že se nebojím hrát a dovolím si víc s pukem," dodal Rousek, jenž odehrál i 16 utkání v dresu Litoměřic, stejně jako vrstevník Pour.

V kabině prvoligového celku byli v rámci projektu Dukla spoluhráči, v neděli ale stáli na ledě proti jako sobě jako soupeři. Pour, jenž se po návratu z MS do 20 let usadil v sestavě Plzně, se nedal zahanbit, tak se uvedl gólem. „Přihrávky od Koviho i Gulyho mají oči. S nimi je neskutečná spolupráce, oni jsou snad úplně nejlepší útočníci v soutěži, užívám si vedle nich každé střídání," liboval si souhru v elitní lajně se dvěma reprezentanty. „Slyším od nich, ať si hledám prostor k zakončení, že mě pukem najdou, tak se to snažím pilovat. S ohledem na průběh jsme tady asi bod nechali, ale výhry v Praze si ceníme," mínil Pour.

Sparťané dobře věděli, že mohli vyjít úplně naprázdno. „Stáli jsme proti aktuálně nejlepšímu extraligovému týmu, vezmete-li v potaz posledních devět zápasů, z nichž osm vyhráli. Dlouho se mi naše hra nezamlouvala. Plzeň nás přinutila ztrácet puky a téměř v každém ohledu byla rychlejší, ale v druhé půlce utkání hráči našli energii a v početní výhodě jsme vstřelili kontaktní góly a už jsme pak měli ve hře hodně dobré hokejové prvky. Nájezdy jsou vždycky dost o štěstí, nakonec mám radost i z bodu," dodal trenér domácích Uwe Krupp.