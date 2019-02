Oceláři propadli ve šlágru, Sparta ostudně prohrála s posledními Pardubicemi

Liberecký útočník Jan Ordoš střílí třetí gól do sítě třineckého brankáře Šimona Hrubce.

Útočník Petr Jelínek střílí druhý gól Liberce do sítě třineckého brankáře Šimona Hrubce. Přihlížejí Vladimír Roth a Ondřej Kovařčík.

Brankář hokejových Bílých Tygrů Roman Will zasahuje, do šance se dral třinecký útočník Michal Kovařčík, liberecký obránce Lukáš Derner ho neuhlídal.

Bílí Tygři na ledě Ocelářů zvládli skvěle první třetinu šlágru, když po trefách Krenželoka a Jelínka v přesilovce získali nadějné vedení. Jenže po přestávce využil početní výhodu také Třinec a Gernát vrátil druhý tým tabulky na chvíli do hry. Liberec ale ještě před druhou sirénou opět navýšil náskok a přiblížil Tygry k páté extraligové výhře v řadě.

Ta dostala reálné kontury ve 48. minutě, kdy během čtyřiceti sekund Liberec přidal další dva zásahy. Oceláři se již zmohli pouze na korekci skóre v další přesilovce, ale k bodům měli pořád hodně daleko.

V bitvě Mladé Boleslavi s úřadujícími mistry z Brna vše spělo k bezbrankové třetině, jenže v poslední minutě poslal Kometu do vedení Orsava. Tím ovšem radosti úřadujících mistrů v tomto duelu skončily. Ve 45. minutě smazal manko Středočechů Žejdl a poslal utkání do prodloužení, kde po necelých dvou minutách rozhodl o bodu navíc pro Boleslav Musil.

Bruslařský klub porazil Brno už pětkrát v řadě, byť tentokrát až v prodloužení. V probíhající sezoně navíc od úřadujících mistrů dostal ve čtyřech zápasech jen dva góly. Za Kometu nastoupil naposledy v základní části Tomáš Plekanec, který se nyní vrátí do prvoligového Kladna. Do zápasových statistik se zapsal jen dvouminutovým vyloučením za sekání. Za Brno bude moct znovu hrát pouze v případě, že Rytíři nepostoupí do baráže o extraligu.

Zlín zvládl mimořádně důležitý souboj s Karlovými Vary. Vyhrál 5:3 a snížil manko na desátý Litvínov na pouhé dva body. Energie třikrát za sebou nebodovala. Jednoduché to ale domácí neměli, přišli o vedení 1:0 i 3:1. Klíčovým se ukázal zásah Hermana na 4:3, který přišel jen třiadvacet sekund po vyrovnání na 3:3.

Rozjetá Plzeň potvrdila báječnou formu z poslední doby. Indiáni doma vyřídili Vítkovice 4:2, připsali si čtvrté vítězství v řadě a prohráli dokonce jen jediný z posledních jedenácti duelů. Naopak Ostravané už třikrát za sebou nebodovali.

Alespoň špetka radosti zavládla v Chomutově. Ten čekal šest zápasů na bodový zisk, teď se ale Piráti doma vytáhli na Litvínov a zvítězili 4:1. Tým trenéra Vladimíra Růžičky měl utkání pod kontrolou. Po dvou třetinách duelu plného vyloučení vedl o tři branky a stejným poměrem nakonec i zvítězil.

Úspěšná série Sparty v Pardubicích skončila. Pražané prohráli 1:4 a vymazali tak ze statistik poslední porážku na ledě východočeského soka z ledna 2015. Sparta má v poslední době jen jediného střelce - Richarda Jarůška - trefil se celkem čtyřikrát. Pardubice ale daly čtyři góly a dočkaly se vítězství.

Olomouc potvrdila, že se jí proti Hradci Králové nedaří, prohrála už čtvrtý z pěti posledních vzájemných zápasů.