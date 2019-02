Hradec Králové vyhrál a upevnil si čtvrté místo

Oba týmy začaly aktivně a Hradec se dostal během prvních dvou minut do dvou dobrých příležitostí. Chalupa ani Cingel ale Konráda nepřekonali. Po krátké pasáži bez šancí se už hradečtí hokejisté branky dočkali. Rosandič se dobrou kličkou zbavil padajícího obránce a nedal domácímu brankáři šanci zasáhnout.

Hosté byli i nadále aktivnějším týmem a zejména Paulovičově dorážce v cestě do sítě mnoho nechybělo. Olomouc se do největší šance dostala dvě minuty před koncem první třetiny, ale Knotek brankáře Pavelku v samostatném úniku nepřekonal.

Vyrovnání měl na začátku druhé třetiny na hokejce Burian, jehož zakončení ale Pavelka i s notnou dávkou štěstí zneškodnil. Hezkou individuální akcí se prezentoval olomoucký Jergl, ale také jeho bekhendové zakončení mířilo nad.

V polovině zápasu předvedl výtečný zákrok Konrád a jeho spoluhráčům se následně podařilo v přesilové hře čtyři na tři vyrovnat. Autorem branky byl Irgl.

Nerozhodný stav se změnil až v poslední minutě druhé části, kdy se taktéž v přesilové hře prosadil Smoleňák. Jeho gól musel potvrdit až videorozhodčí. Stalo se tak až po skončení druhé třetiny a 17 vteřin, které uplynuly mezi brankou a koncem třetiny, se dohrávalo až po druhé přestávce.

Smoleňák se ocitl ve velké šanci také ve třetí dvacetiminutovce, tentokrát ale Koukalovo nahození do branky nedotlačil. Hosté hráli chytře a čekali na chyby domácích. Po jedné z nich se dostali do úniku dvou proti jednomu Chalupa s Vopelkou. Prvně jmenovaný předložil kotouč Vopelkovi, který Konráda překonal střelou do šibenice. Olomouc již poté zápas zdramatizovat nedokázala.