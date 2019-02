Syn třinecké legendy po prvním startu v extralize: Lepší dárek jsem dostat nemohl

„Užil jsem si to i tak. Dostal jsem celkem dost prostoru, každé střídání jsem se snažil využít co nejvíc," svěřoval se Jonáš Peterek, který šanci zahrát si extraligu nedostal jen proto, že se blížily jeho narozeniny. Ve druhé nejvyšší hokejové lize, kde nastupuje za Frýdek-Místek, odehrál za dvě sezony přes padesát utkání a vstřelil pět gólů. Na dalších dvanáct přihrál.

Byl jste před extraligovou premiérou nervózní, nebo vás táta uklidnil?

Byl, to nejde nebýt nervózní. Jak jsem vlezl na led, tak to ale všechno ze mě spadlo. Táta mi jenom řekl, ať si to užiju a snažím se co nejvíc držet na puku.

V první lize už máte na kontě přes padesát utkání, byl extraligový zápas v něčem jiný?

Bylo to rychlejší. Kometa má výborný tým, zkušené hráče. Bylo to těžší. Ale není to takový extra rozdíl. Myslím, že jsme neodehráli špatný zápas, měli jsme nějaké šance, které jsme bohužel nevyužili. Štěstí jen nestálo na naší straně, škoda.

Do utkání jste šel jako třináctý útočník, nebyl problém, že jste nehrál se stejnými spoluhráči?

Střídalo se to, ale často jsem hrál s Adamem Raškou, se kterým hrajeme už od dorostu a rozumíme si. Ale v Třinci jsou super hráči, je to s nimi jednodušší.

Hokejový útočník Jonáš Peterek z Třince, syn bývalého hráče a nynějšího sportovního ředitele klubu Jana Peterka.

Petr Sznapka, ČTK

V sobotu jste přihrávkou pomohl k výhře Frýdku-Místku na Slavii, kdy jste se dozvěděl, že naskočíte do extraligy?

Hned po zápase za mnou přišel trenér Vlastimil Wojnar, že se mám hlásit v Třinci.

Jaký to byl pocit?

Byl jsem překvapený, nečekal jsem to. Je tady nadupaná sestava. A samozřejmě jsem byl rád.

Do sestavy jste se dostal, protože Třinci aktuálně chybí Cienciala, Adamský, Polanský... Komu byste se mohl v budoucnu více podobat?

Možná Poldovi. Umí najít spoluhráče a já se taky snažím tvořit hru, tak jako on.

Za Třinec jste si v této sezoně zkusil zápas v Lize mistrů. Dá se to porovnat?

Přišlo mi, že tam jsem měl víc prostoru, bylo to víc uvolněnější. Kometa teď hrála dobře defenzivně, pečlivě si hlídala hráče, bylo to těžší.

V úterý vám bude osmnáct. Myslíte, že dostanete lepší dárek?

Ne, už tohle je jeden z nejlepších dárků, co jsem mohl dostat. Jsem rád, že jsem šanci dostal. Ještě před osmnáctinami. Táta myslím říkal, že poprvé s áčkem byl v šestnácti nebo v sedmnácti, jsem rád, že jsem se v tom tátovi dorovnal.

Váš táta má přes tisíc zápasů v extralize, bude těžké jej dorovnat?

To určitě. Bude to těžké. Ale kdo ví, budu se snažit.