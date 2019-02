Hradec Králové porazil i počtvrté v sezoně mistrovskou Kometu

Kometa se musela obejít bez nemocného Muellera a od prvních minut bylo znát, jak moc jí nejlepší extraligový střelec chybí. Brno se sice v úvodu pokusilo o nápor, ale vzešel z něj pouze jeden nevýrazný pokus Erata, který ani střelou nebyl.

Hradec brzy začal využívat okénka ve hře domácích. První varování přišlo v šesté minutě, kdy Smoleňákova teč orazítkovala tyč. Vedoucí gól Východočechů padl v přesilové hře, kdy Cingel hledal před brankou volného spoluhráče, ale puk po nešťastné teči Michálka a zásahu Čiliaka skončil v síti.

Zleva Tomáš Vondráček z Brna a Patrik Miškář z Hradce Králové.

Václav Šálek, ČTK

O 62 vteřin později si první slabší chvilku v brněnském dresu vybral Čiliak, z téměř nulového úhlu jej prostřelil Smoleňák. A kdyby v závěru třetiny proměnil sólo Chalupa po chybě Štencela, mohlo být pro Brno, které v první třetině ani jednou nevystřelilo na branku, ještě hůř.

Do druhého dějství nastoupila Kometa jako vyměněná a to nejen proto, že do prvního útoku se místo Malleta posunul Erat. Brno zvýšilo důraz i rychlost, tlačilo se do branky a s tím přicházely i střelecké příležitosti.

Do slibných šancí se dostali Erat, Holík i Dočekal, ale jistý Maxwell se nenechal zaskočit. V pohodě hrající Hradec ustál brněnský nápor, vymanil se z tlaku a hájil dvoubrankové vedení.

Stejný ráz měla i třetí třetina. Hradec postavil na modré čáře těžko prostupný val, přes nějž se Kometa prosazovala jen velmi těžko. Tím pádem se také nedostávala do šancí. Střeleckého zmaru dosáhla Kometa v přesilovce, místo gólu naděje přišla trefa Smoleňáka, čímž bylo rozhodnuto.