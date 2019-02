Pohár trpělivosti nepřetekl, ale prasknul! Fanoušci Sparty chystají bojkot

"O plánovaném bojkotu fanoušků pro zápas s Třincem víme a mrzí nás to. Zároveň ale chápeme jejich nespokojenost, protože doma se nám poslední dobou opravdu nedaří. Reakce příznivců je proto částečně pochopitelná, i když by tým v současné situaci v závěru sezony potřeboval hlavně podpořit a nakopnout k lepším výkonům. Máme skvělé fanoušky, kterých si vážíme a celou sezonu s nimi otevřeně komunikujeme," řekl Sport.cz tiskový mluvčí klubu Marek Táborský.

Sparťanům nyní patří osmá příčka v extraligové tabulce. Do konce základní části jim zbývá odehrát šest duelů. Na šesté místo, zaručující přímý postup do play off, ztrácejí šest bodů. Na desátý Zlín mají náskok tři body. Pokud by Sparta vypadla z desítky, místo play off by ji čekala jen skupina o umístění. A to by byl pro klub problém.

Ilustrační foto: Fanoušci Sparty Praha.

Vlastimil Vacek, Právo

„Dáme Spartě takové menší ultimátum, měřitelné počtem získaných bodů z posledních dvou zápasů, hráči ho splní, i když ne úplně přesvědčivým výkonem, ale splní. My dodrželi slovo a od dalších protestů jsme upustili. A co se stalo? Výkon proti Olomouci téměř srovnatelný s ostudným zápasem v Pardubicích," píše se také na webu spartans.cz.

"Na pondělí chystáme sezení s fanoušky, o které poprosil sám trenér Uwe Krupp. Rád by se s nimi potkal. S jádrem našeho fanklubu se v pondělí sejde nejen hlavní trenér, ale i sportovní manažer Michal Broš a kapitán Jan Piskáček," řekl Táborský.

Pražský klub před sezonou angažoval německého trenéra, ale Krupp si prochází vlnami, které někteří fanoušci těžce nesou.

Trenér Sparty Uwe Krupp.

Ondřej Deml, ČTK

„Zápas proti Olomouci vyvrcholil spontánními posledními 4 minutami ticha ze strany kotle. Nyní však oficiálně přistupujeme k většímu bojkotu, který se uskuteční na příštím domácím utkání proti Třinci, ve středu 27. 2. od 18.30. Konkrétní detaily, jak bude celá akce vypadat, přineseme v dalších dnech," stojí také v prohlášení.

"K nějaké formě protestu asi dojde, není možné jim ho zakazovat. Chceme si ale s fandy sednout a říct si, jak se věci mají. Budeme doufat, že s námi budou v závěrečné fázi základní části soutěže držet za jeden provaz," dodal Táborský.

Sparťané v únoru sehráli sedm zápasů, třikrát vyhráli. Minulý týden prohráli na ledě posledních Pardubic 1:4 a po návratu domů z východu Čech jim trenér naordinoval nečekaný noční trénink. Poté vyhráli 1:0 v Mladé Boleslavi. Následovalo vítězství v prodloužení v Chomutově. Naposledy prohráli v úterý před svými fanoušky s Olomoucí 1:3.