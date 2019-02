S Kovářem zajel na hory a pak řádil. Přiletělo tam všechno, co mi padlo na lopatu, smál se Gulaš

Do čeho práskl, to mu skončilo v síti. Plzeňský útočník Milan Gulaš předvedl ve středeční dohrávce 46. kola střelecké galapředstavení, když soupeře ze Zlína zničil pěti trefami. Jen jediná mu chyběla k tomu, aby vyrovnal absolutní extraligový rekord Petra Čajánka, jenž v březnu 1998 nasázel ve zlínském dresu hokejistům Opavy šest gólů.

„Přiletělo tam všechno, co mi padlo na lopatu. Vyšlo to fakt parádně, takový zápas v extralize nepamatuju. Moc si toho vážím, ale nesmím zapomínat na Honzu Kováře. Jeho přihrávky byly fantastické. Potvrdil, jak je pro nás důležitý, jak nás dokáže pozvednout. Hokej s ním si ohromně užívám," chrlil po demolici Beranů komplimenty na svého parťáka z elitní formace, který mu přihrál na čtyři branky.

Tušil, že to bude jeho den. Už před začátkem utkání se cítil skvěle. „Měli jsme den volna a výborně si vyčistili hlavu. Byli jsme s Kovym a rodinami na horách. Je důležité, když si rozumíte taky mimo led a jste kámoši. Pak to může fungovat na sto procent i na ledě. Navíc mladý Pour nás v lajně výborně doplňuje. Nepamatuju tak nádherné kombinace, možná ještě když jsem tady hrával se Stráčou (Martin Straka) a Vlasym (Tomáš Vlasák)," usmíval se hrdina večera.

Plzeňský útočník Milan Gulaš v duelu se Zlínem nastřílel pět gólů.

Slavomír Kubeš, ČTK

Na ledě řádil jako tajfun, přitom v poslední době se mu tolik střelecky nedařilo. „Přišlo mi, že nevyužíval svoji skvělou střelu. Tentokrát to ale bylo úplně obráceně. Kovy ho vždycky skvěle našel a některé góly tedy byly do odkryté brány," liboval si asistent trenéra Škody Jiří Hanzlík po vysoké výhře 9:2. „Věděli jsme, že jsou na koni a hrají o desítku. My ale plnili od začátku do konce, co jsme si řekli. Takové zápasy před play off potřebujeme a my ho zvládli," hřálo plzeňského tahouna, který se stává postrachem Zlíňanů. V uplynulých dvou vzájemných kláních jim vstřelil dohromady osm gólů.

Celkem jich má v probíhajícím ročníku na kontě už 27 a rázem se vyšvihl do čela tabulky střelců celé soutěže. S 57 body (27+30) navíc aktuálně vévodí i extraligové produktivitě, kterou loni ovládl. „Když to potvrdím, bude to paráda. Ale pro mě je přednější týmový úspěch. Mám jasný cíl: zvednout nad hlavu pohár," hlásí 33letý křídelník.

Milan Gulaš z Plzně a brankář Zlína Tomáš Štůrala během extraligového utkání.

Slavomír Kubeš, ČTK

Jeho Plzeň nabrala velkou formu. Z posledních čtrnácti duelů prohrála jen dva. Z příček znamenající pouze start v předkole play off se vyhoupla na druhou pozici a živí naději i na obhajobu Prezidentského poháru pro vítěze základní části. Na vedoucí Liberec ztrácí pět bodů. „O všechno, co jde vyhrát, chceme bojovat. Tedy i o první místo," ujišťuje Gulaš.