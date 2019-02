Skvělý Čiliak vychytal Vary. Kometa si upevnila postavení v první šestce. Energie padla posedmé za sebou

Hokejisté mistrovské Komety Brno zvítězili ve 47. kole extraligy v Karlových Varech 3:0 a posunuli se ze šestého na páté místo před Vítkovice. Dvanáctá Energie prohráli posedmé za sebou a předposlední Chomutov se na ni v boji o únik baráži bodově dotáhnul. Gólman Marek Čiliak udržel v pátém utkání po návratu do Komety ze Slovanu Bratislava podruhé čisté konto.

Domácí v úvodní dvacetiminutovce hýřili pohybem, ale Čiliak veškeré střely ze střední vzdálenosti s přehledem zlikvidoval. Větší příležitost si vytvořil pouze Havránek, který však v bezprostřední blízkosti branky hostí nedokázal zkrotit puk po Rachůnkově nahrávce. Brňané v první třetině vytěžili z minima maximum, když v 15. minutě Zaťovičovo nahození nešťastně za záda Bednáře srazil Rohan.

Druhé dějství patřilo Kometě. Ve 24. minutě po vyšachování domácí obrany přihrál Štencel před odkrytou branku Holíkovi a ten zvýšil na 2:0. Ve 29. minutě fauloval hostující Erat loktem do obličeje Havránka, který odešel otřesen a s krvavým zraněním za pomoci lékaře do šatny. Pro Erata skončil zápas s trestem na pět minut a do konce utkání.

Přesilovku pěti proti třem domácí nevyužili

V té době už seděl na trestné lavici Hruška, ale domácí nevyužili 44 sekund trvající výhodu pěti proti třemi ani následnou dlouhou klasickou přesilovku. Nevytvořili si navíc prakticky žádnou větší příležitost ke vstřelení branky.

Ve 34. minutě udeřilo Brno potřetí, kdy po vyhraném buly Hrušky prostřelil Bednáře bombou z pozice za levým kruhem Gulaši. Po zbytek utkání si Kometa tříbrankové vedení již s přehledem pohlídala a nedovolila domácím ani zkorigovat pro ně nepříznivý výsledek utkání.