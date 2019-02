Kdybych věděl, že budu chytat tak dobře, oženil bych se dříve, culil se olomoucký hrdina Lukáš

Jak chutná čisté konto proti vedoucímu týmu soutěže?

Potěší to, ale hrajeme o play-off a tak mnohem podstatnější jsou získané body. Myslím, že nám hodně pomohou. Výhra na Spartě a tato by nás měly nakopnout a já věřím, že v dobrých výkonech i výsledcích budeme pokračovat.

Nedávno jste vstoupil do svazku manželského. Jako „ženáč" slavíte první výhru...

Je to tak. Kdybych věděl, že budu takto chytat, asi bych se oženil dříve.

Zleva brankář Olomouce Jan Lukáš, Lukáš Krenželok z Liberce a David Škůrek z Olomouce.

Luděk Peřina, ČTK



Podle velkého počtu zákroků to pro vás byla asi těžká šichta. Cítil jste to tak?

Ani ne. Byl jsem od začátku docela v tempu, chytil jsem pár střel, a to mi dodalo potřebné sebevědomí. Na druhé straně, do brány jsem se postavil zhruba po třech týdnech, takže jsem ani nevěděl, co od sebe mám čekat. Naštěstí to vyšlo a za to jsem rád.

Za stavu 0:0 jste zlikvidoval Birnerovi trestné střílení. Věřil jste si na něj?

Určitě. Hrávali jsme spolu ve Lvu, a tak těch nájezdů na mě docela dost najezdil.

Čelit jste musel i spoustě nebezpečným závarům?

Kolikrát jsem nevěděl, kde puk vyplave. Naštěstí mě to dneska trefovalo a kluci to v těch situacích důrazně odpracovali. Musím říct, že obětavost, s níž jsme k těm soubojům před bránou dnes přistupovali, nás nakopla, a i proto jsme získali body.

Libor Hudáček z Liberce a brankář Olomouce Jan Lukáš.

Luděk Peřina, ČTK



Co dalšího rozhodlo o tom, že jste vyhráli?

Asi to, že jsme zvládli naše oslabení. Liberec je totiž v přesilovkách velmi silný. My jsme to však při nich dobře vyklepali, nedovolili jim nějaké razantní zakončení, a to bylo klíčové.

Na kontě máte zatím jen sedmnáct startů v letošním extraligovém ročníku. Proti Liberci jste však chytal už potřetí. Oba předchozí zápasy jste prohráli, když poprvé jste inkasoval čtyřikrát, podruhé pětkrát. Dalo se zkušeností z nich nyní využít?

Věděl jsem, že mají tlak do brány a snažil jsem se na to připravit. I přesilovky, v nichž nám nějaké góly nastříleli, jsem si promítal v hlavě. Zkrátka, všechno, co jsem o Liberci věděl, jsem se snažil nějakým způsobem hlídat a povedlo se. Chytalo se mi opravdu výborně. Z mého pohledu to byl zkrátka fajn zápas.