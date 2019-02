Erat čeká na verdikt. Sestřelil bývalého spoluhráče a Kometě může dlouho chybět

Kometa Brno by až na 10 zápasů mohla přijít o svého klíčového útočníka Martina Erata. Sedmatřicetiletý veterán v utkání mezi Karlovými Vary a Kometou (0:3) dostal za zákrok na forvarda Tomáše Havránka trest pět minut plus do konce utkání. Celá situace pak pro Erata bude mít zřejmě dohru.