Góly věnuji Výtiskovi, vzkázal sváteční střelec Derner a sám se stal rekordmanem

Dlouho čekal liberecký obránce Lukáš Derner na svou první trefu v sezoně a ta přišla v ten nejpříhodnější čas. Střelou od modré rozhodl pohlednou bitvu s Hradcem Králové ve vlastním oslabení a v poslední minutě pečetil triumf 6:3 ještě druhým zásahem. Obě branky pak věnoval svému kamarádovi Janu Výtiskovi, který v neděli za Vítkovice odkroutil 1000. zápas v extralize. Shodou okolností zažil výjimečný den i Derner, neboť za Bílé Tygry to bylo jeho 651. utkání, čímž o jeden překonal rekordmana Ctibora Jecha. A číslo to nebude konečné, neboť severočeský klub má s ikonou brzy prodloužit smlouvu.

Přišel první gól v sezoně v ten nejlepší čas?

Máte pravdu. Už jsem si říkal, že to není možný, že ho letos snad nedám a celou sezonu bude vajíčko, jak jsme s Honzou Výtiskem říkali. Říkal jsem si, že už konečně musím zavřít oči a vystřelit a spadlo to tam. Góly bych chtěl věnovat Honzovi Výtiskovi, který odehrál ve Vítkovicích tisící zápas. A paradoxem je, že jsem to odehrál s číslem 6, které tady nosil jako kapitán. Bylo to pro něj.

S tradiční sedmnáctkou jste hrál jen chvíli, pak jste dres musel vyměnit. Co se stalo?

První střídání tam byla pošťuchovačka s Radkem Smoleňákem, s ním je to normální se pošťouchnout... Bohužel mě chytil za dres a roztrhl mi ho. Kustodi říkali, že to nejde sešít, tak běželi pro nový. Přiběhl Aleš Vála a říkal: Máš tady šestku po Vyplym. Jsem rád, že jsem to odehrál pro Honzu právě s šestkou. Doufám, že si to oba budeme dlouho pamatovat.

Nebudete teď chtít nastupovat s šestkou pokaždé?

To bych mu neudělal! (smích)

Zápas jste rozhodli dvěma góly při čtyřminutové přesilové hře Hradce. Co stálo za tak dobře sehraným oslabením?

Řekli jsme si, že to zkusíme umlátit a ubránit. Věděli jsme, že Hradec má výborný přesilovky. Shoda náhod tomu chtěla, abychom ty dva góly dali.

Zažil jste někdy takové oslabení?

Už s Olomoucí jsme dali v oslabení dva góly, když jsme tím otočili zápas. Teď se nám to povedlo znovu a jsme za to rádi. Přišla plná aréna a tři body jsou doma.

Přiblížili jste se tak vítězství v základní části. Je to teď pro vás priorita?

Musíme koukat na každý zápas, abychom ho odehráli co nejlépe a už to pomalu začali ladit na play off, aby hra nějak vypadala. Je to lákadlo vyhrát Prezidentský pohár, ale prioritou je doladit formu, aby byla optimální v play off.

A pro spoluhráče to je téma, nebo to také příliš neřeší?

Myslím, že někdo to třeba v hlavě má, někdo ne, je to individuální. Ale chcete vyhrát každý zápas a byla by škoda nechat si to ujít.

Vy byste základní část vyhrál s Libercem už popáté, že?

Máte pravdu. Když to jednou vyhrajete, tak je to jako droga a chcete to vyhrávat a získávat furt. Kdo to zažil, tak je to pak pro ně strašně velký lákadlo.

Mimochodem nejen Výtisk, ale i vy jste prožil speciální utkání. Za Bílé Tygry jste odehrál 651. duel, čímž jste překonal dosavadní rekordmana Ctibora Jecha a Jaroslava Kasíka. Hřeje vás to?

Zatím jsem nad tím moc nepřemýšlel. Tyto věci ocením spíše postupem času, až se za tím ohlídnu, že jsem tady udělal rekord v odehraných zápasech. Ale momentálně to pro mě nic moc extra neznamená.

Se Ctiborem Jechem jste se o tom nebavil?

Vůbec. Akorát kustodi mi to vždy připomínali, i táta mi to teď říkal, ale v probíhající sezoně se tím nezabývám. Je to určitě pěkný, asi se nad tím zastavím po sezoně, nebo mi to zase někdo připomene.