Vedení hokejistů extraligového Litvínova odvolalo hlavního kouče Milana Razýma, tým povede Šlégr

Místo aby Litvínov šturmoval v klíčové fázi sezony, během necelého týdne třikrát prohrál při skóre 4:13. Proto vedení klubu přichází s radikální změnou ve složení trenérského týmu. Na střídačku se v roli kouče vrací generální ředitel klubu Jiří Šlégr, jeho asistenty budou dosavadní sportovní manažer Josef Beránek a Radim Skuhrovec, který spolupracoval už s Razýmem.

„Rozhodli jsme se odvolat hlavního trenéra na základě špatné bilance z poslední doby. I přes nepříznivé postavení v tabulce se chceme poprat o play off. Tímto krokem chceme dát mužstvu impuls do závěru základní části extraligy," vysvětlil Šlégr, co vedení klubu vedlo k razantnímu opatření.

Milan Razým přišel do Litvínova loni v létě po sezoně, v níž se Severočeši zachránili v extralize až v baráži. Tehdy byl v průběhu ročníku odvolán hlavní trenér Radim Rulík a tým převzal Jiří Šlégr, jenž společně s asistenty Darkem Stránským a Radimem Skuhrovcem dokončil sezonu na trenérské lavičce.

A Litvínov následně přivedl Razýma z prvoligové pražské Slavie. Kouč, který byl v minulosti u mistrovského titulu Plzně, tedy nevydržel na litvínovské střídačce ani rok.