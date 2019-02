Cíl? Zkusíme ještě zabojovat o předkolo play off, říká navrátilec na střídačku Šlégr

„To je trenérský život. Když jsem Milana Razýma bral, tak jsem opravdu věřil, že tady s námi zůstane pár let, bohužel se to nepovedlo," uvedl Šlégr na klubovém webu. „Spekulace, jestli si někteří hráči s trenérem sedli nebo nesedli, nebudu komentovat. To musí vědět především oni. Tedy spíše je to otázka na hráče. Seznámím je s tím, co si o sezoně myslím a co by mělo nastat," konstatoval klubový šéf.

Šlégr má jasnou představu do závěru sezony. „Musíme se pokusit dostat do předkola play off. Pokud to nevyjde, bude to vizitka nás všech a nastane prostor pro analýzu, abychom si řekli, jakou se vydáme cestou do příští sezony," avizuje.

Trenér Litvínova Milan Razým na lavičce Vervy končí. Nahradí jej Jiří Šlégr.

Ondřej Hájek, ČTK

Podle Šlégra disponuje Litvínov na papíře kvalitním mužstvem, ale nehraje kvalitní hokej. „Prvořadým cílem je zmobilizovat síly a semknout se do posledních čtyř zápasů základní části. Tomu chceme obětovat všechno," tvrdí klubový ředitel, jenž podobný hektický závěr sezony prožíval i loni. Tehdy se Litvínov zachránil až v samotném finiši baráže... Nyní mu sice baráž bezprostředně nehrozí, ale „jen" skupina play out, v níž má Verva celkem dostatečný devatenáctibodový náskok před třináctou příčkou.

Na severu Čech budou intenzivně sledovat i středeční dohrávku pražské Sparty s Třincem. Momentálně Litvínov ztrácí na jedenáctém místě na Spartu tři body. V pátek hostí Litvínovští favorizovaný Liberec a v neděli jedou ke zřejmě klíčovému duelu právě na Spartu.