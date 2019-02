Opusťte svá místa a odejděte na chodbu! Bude na Spartě ticho jako v kostele?

Radosti z hokeje se jim v probíhající sezoně příliš nedostává. Fanoušci Sparty při sledování výkonů svých miláčků spíš trpí a už minulý týden oznámili, že pohár jejich trpělivosti přetekl a na středeční domácí utkání 48. kola extraligy s Třincem vyhlásili bojkot. Nyní příznivci pražského celku zveřejnili podrobnosti, jakou formou by měl jejich protest probíhat.

Zejména vystoupení Sparty v libeňské O2 areně jsou jen pro silnější povahy. Že má být domácí prostředí výhodou? Pro hráče nosící esko na prsou je tomu právě naopak.

Ve 22 zápasech na vlastním ledě dokázala Sparta vyhrát jen osmkrát a připsala si pouhých 26 bodů. Horší bilanci z extraligových týmů mají jen beznadějně poslední Pardubice...

Trenér Sparty Uwe Krupp během utkání s Libercem.

Vlastimil Vacek, Právo

V pondělí večer proběhla schůzka úzkého jádra fanoušků klubu se zástupci týmu, který na mítinku zastupovali trenéři Uwe Krupp s Jaroslavem Nedvědem, sportovní manažer Michal Broš a zkušený útočník Lukáš Pech.

Ti více než dvě hodiny odpovídali nespokojeným fanouškům na všemožné dotazy. „Chceme poděkovat zástupcům Sparty, že s námi chtěli dnes diskutovat. Schůzku vyvolali oni a bavili jsme se převážně o sportovní stránce," uvedli příznivci na svých stránkách spartans.cz.

I přesto ale k určité formě bojkotu ve středu proti Třinci dojde. „Vyzýváme všechny fanoušky Sparty, kteří přijdou na středeční utkání proti Třinci (zejména kotelníky), aby se přidali k našemu protestu, který bude formou bojkotu první třetiny," stojí v prohlášení předsedy sparťanského kotle.

Zklamaní hráči Sparty po porážce v Pardubicích.

Josef Vostárek, ČTK

Jak konkrétně by měl protest probíhat? „Přijďte všichni včas na začátek utkání, aby byl vidět jasný úmysl, co chceme udělat a nešlo pouze jen o nedochvilné fanoušky. Po nástupu hráčů na led a po rozsvícení haly všichni přítomní opustí svá místa a celou první třetinu stráví na chodbě. Vyzýváme i fanoušky na podélných tribunách, aby se k nám přidali. Po skončení první třetiny a první přestávky nastoupíme na druhou třetinu a fandění zahájíme hymnou "Sparto, my Tě nikdy neopustíme" s rozvinutými šálami," nastiňuje sparťanský kotel svou představu.

„Chceme zdůraznit, že se jedná o symbolické gesto, kterým chceme vyjádřit naši nespokojenost a chceme dát najevo, že nám není všechno jedno. Narozdíl od některých pomíjivých "fanoušků", my Spartě budeme fandit a podporovat ji i nadále, ale je třeba se ozvat v i případě, když se nám něco nelíbí. A tím "něco" nemyslíme jednu, dvě prohry. Z tohoto titulu respektujte i ty kroky, které se vám nelíbí. Jsou to kroky, které ani my neděláme rádi, ale cítíme potřebu je udělat," vysvětlují sparťanští kotelníci.

Sparta se v extraligové tabulce nachází na desáté příčce, která jako poslední zajišťuje postup do předkola play off. Jedenáctý Litvínov, který má oproti Pražanům odehráno o utkání více, je o tři body zpět.