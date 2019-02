Bojkot mě mrzí. Všichni sparťani by měli zůstat na jedné lodi, vyzývá fandy navrátilec Hlinka

Po necelém roce na sebe zase oblékne dres Sparty a pokusí se jí pomoct, aby se dostala do předkola extraligového play off a sezona tak pro ni neskončila úplnou katastrofou. Dvaačtyřicetiletý hokejový útočník Jaroslav Hlinka se po měsíci trénování s mužstvem cítí připraven, dobře si ale uvědomuje, že extraligové tempo bude zcela odlišné od toho, které v tomto ročníku zažíval ve třetí nejvyšší soutěži za Vrchlabí.

„Těším se, ale zároveň je to pro mě trochu zvláštní situace. Vracím se téměř po roce, kdy jsem nehrál extraligu, jen pár zápasů za Vrchlabí. Udělám ale všechno pro to, abych své Spartě a klukům v kabině v této situaci pomohl, jak nejlépe budu umět. Ať už na ledě, nebo v kabině, udělám všechno pro to, aby se nám podařilo sezonu zachránit a skončit na nejvyšším možném místě," slibuje Hlinka v rozhovoru pro oficiální klubové stránky před středečním domácím duelem s Třincem, který bude jeho sezonním debutem v extralize.

Rekordman v počtu odehraných zápasů za Spartu (838) i lídr historické klubové produktivity (723 bodů) zatím netuší, jestli odehraje celé utkání, nebo bude naskakovat jen do určitých pasáží, třeba do přesilových her. „Záleží na citu trenérů, vývoji zápasů, jak mě budou chtít využívat a potřebovat," avizuje Hlinka, který za Spartu odehrál sedmnáct sezon.

Hokejový útočník Jaroslav Hlinka v dresu Sparty.

Vlastimil Vacek, Právo

Právě svými obrovskými zkušenostmi by mistr světa z roku 2001 mohl mladším spoluhráčům pomoct. „Třeba tím, že se jim pokusím dodat více klidu. V nejbližších zápasech je třeba mít co nejčistší hlavu, aby každý dokázal podat co nejlepší výkon. Jak po fyzické, tak zejména mentální stránce," soudí Hlinka.

Právě psychika je podle čtyřnásobného extraligového šampiona se Spartou jednou z hlavních příčin současného soužení týmu. „Chybí nám pohoda a klid na hokejkách, je to hodně o hlavách. Když hlava nefunguje tak, jak by měla, kluci si nevěří, dělají některé věci jinak, než by chtěli. Z přemíry snahy pak vznikají chyby, netroufneme si drzejší věci, nedovolíme si tolik, než kdybychom byli v pohodě. Než podržet puk, raději jej odehrajeme," všiml si Hlinka, když z tribuny sledoval zápasy Sparty.

„Ve většině z nich jsem viděl jistou křeč, ale rozhodně ne to, že by jakýkoliv zápas vypustili. Myslím, že výsledky jsou spíš o nervozitě, než že by se na cokoliv vykašlali. Jsme bázlivější, dobře si uvědomujeme postavení v tabulce. Teď nezbývá než se pokusit té nervozity zbavit," velí zkušený forvard.

Jaroslav Hlinka

Vlastimil Vacek, Právo

Sparta se v tabulce nachází na desáté příčce, která jako poslední zajišťuje postup do předkola play off. Jedenáctý Litvínov, který má oproti Pražanům odehráno o utkání více, je o tři body zpět. Někteří příznivci Pražanů na středeční utkání proti Třinci chystají protest, když před startem zápasu opustí svá místa a první třetinu stráví na chodbě O2 areny.

„To mě mrzí. V této situaci bychom jejich podporu potřebovali nejvíc. Zbývá posledních pět zápasů, z toho čtyři hrajeme doma. Nemyslím si, že by si kluci zasloužili bojkot fanoušků. Až do této chvíle jsem byl defacto také jen fanouškem Sparty, viděl většinu zápasů," řekl Hlinka.

„Podporu fanoušků teď potřebujeme a myslím si, že si ji i zasloužíme. Tým dělá, co může, a čeká ho důležitá část sezony, která ještě rozhodně není u konce. Určitě není čas sezonu teď zabalit. Teď by všichni sparťani měli zůstat na jedné lodi a bojovat," vyzývá sparťanská ikona.