Toto není hodno Sparty! vzkázali fanoušci a odešli. Jak vypadal jejich protest?

Splnili to, co už předem avizovali. Do začátku středečního extraligového souboje s Třincem zbývaly dvě minuty, když se zhruba dvousethlavý kotel fanoušků hokejové Sparty sebral, opustil místa v hledišti O2 areny a celou první třetinu strávil na chodbě libeňské haly. Sparťanští příznivci tímto protestem dali najevo dlouhodobou nespokojenost s výkony svěřenců německého trenéra Uweho Kruppa v probíhající sezoně.