Třinec porazil Pardubice i počtvrté v sezoně a je třetí

Hokejisté Třince vyhráli ve 49. kole extraligy v Pardubicích 4:2 a Východočechy porazili za tři body i ve čtvrtém utkání v sezoně. Dynamo se sice už po deseti vteřinách dostalo do vedení, ale od té chvíle dávali góly především Oceláři, kteří se díky porážce Mountfieldu vyhoupli na třetí místo v tabulce. Pardubice prohrály pošesté v řadě.

Zápas měl hodně překvapivý úvod, protože po deseti vteřinách po souhře celého útoku otevřel skóre z hranice brankoviště Sýkora. Domácí útočník si tak připsal 384. gól v nejvyšší soutěži a vyrovnal se nejlepšímu střelci v samostatné české historii Petru Tonovi.

Nadšení ale domácím dlouho nevydrželo, Oceláři se postupně dostali do tempa a stav ještě v první třetině otočili ve svůj prospěch. V 7. minutě po tlaku do branky vyrovnal Ondřej Kovařčík a v 10. minutě využil dvojnásobnou přesilovku Roth, který napálil kotouč do branky od modré čáry.

Více už se v tomto zápase nestane, z ledu @HCPCE si odvezeme všechny body! #PCEvTRI #TELH pic.twitter.com/PmObDqTn1E — HC Oceláři Třinec (@hcocelaricz) 1. března 2019

Oceláři měli herně navrch, ale v závěru první třetiny mohli domácí vyrovnat. Během povedeného střídání na Kantora pálili z dobrých pozic Budík a Schaus.

Ve 23. minutě utekl Třinec na rozdíl dvou branek, když se díky důrazu před brankou prosadil tentokrát Michal Kovařčík. Dynamo se před Kantora dostávalo ztuha, a když už měl čistou gólovku na hokejce Eklund, tak trefil tyčku.

Poklidnou pasáž v 35. minutě rozčísl Ihnacakův faul kolenem na Chmielewskiho, který následně odkulhal do šatny. Domácí útočník vyfasoval trest do konce utkání, Třinec však pětiminutovou přesilovku promarnil.

🚨 GÓÓÓL! Po ubráněném oslabení tři na pět přichází další branková radost! Z prostoru před Kloučkem se prosazuje MARTIN RŮŽIČKA! 🌹#PCEvTRI 1:4 #TELH pic.twitter.com/yqZ7KZChyS — HC Oceláři Třinec (@hcocelaricz) 1. března 2019

Michal Kovařčík mohl na začátku třetí části přidat druhý gól, jenže nadějné přečíslení zakončil jen střelou do připraveného Kloučka. I Dynamo si zahrálo v pěti proti třem a během 50 vteřin vyslalo několik střeleckých pokusů, jenže mezi tři tyče mířil jen Schaus a proti němu Kantor skvěle zakročil. Náskok Třince následně navýšil doklepnutím zblízka Martin Růžička.

Dynamo ještě v závěru dokázalo snížit. Další dvojnásobnou přesilovku sice domácí hráči nevyužili, ale při klasické výhodě se pod horní tyč trefil Kloz. Gól vyvolal hodně emocí, Třinečtí marně reklamovali faul vysokou holí na Matyáše. Na jejich vítězství to však nic nezměnilo.