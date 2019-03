Litvínov pod Šlégrovým vedením zabral

Verva nastoupila na oslavu 60 let nepřetržité účasti mezi domácí elitou v historických dresech. A věrná kopie těch z první sezony jim šla zpočátku k duhu. Už v polovině třetí minuty dostal nabito mezi kruhy Válek a ranou bez přípravy propálil Willa.

Jenže hosté přispěchali s odpovědí velmi brzy a navíc nebyla pouze jedna. Už o necelé dvě minuty později překonal Januse Birner a vyrovnal. Hanzl se v osmé minutě blýskl gestem fair play, když odvolal trest pro Lence. Zanedlouho už Bílí Tygři vedli, když se poprvé v utkání prosadil blafákem do bekhendu Valský. Trávníček mohl před pauzou vyrovnat, jenže Will předvedl skvělý zákrok.

Druhá dvacetiminutovka ale proběhla v režii domácích a ti v ní udělali krok k udržení reálné naděje na postup do play off i do zbývajících kol. Ve 24. minutě byl na konci parádní souhry Kašpar a vyrovnal. V polovině 27. minuty využil Graborenko přesilovku a dokonal další obrat v utkání.

Skvělou pasáž v podání Litvínova pak završil povedenou ranou z kruhu bez přípravy při další početní výhodě Kašpar. Hosty stihl ještě vrátit do zápasu Valský, jenž byl vteřinu po skončení přesilovky na konci povedené kombinace a prostřelil Januse.

Ve třetím dějství domácí pečlivě střežili těsný náskok před druhým střelecky nejproduktivnějším celkem soutěže. V 51. minutě navíc Liberečtí chybovali, když se vydali dva s jedním soupeřem k zadnímu hrazení za Willem. Zapomněli přitom ale na osamoceného Jurčíka, který se přímo z bodu pro vhazování precizně trefil a vrátil Vervě dvoubrankový náskok.

Zanedlouho hrál Litvínov po Filippiho prohřešku přesilovku, v níž stálo při hostech štěstí, ale udrželi ještě alespoň malou naději na zvrat. Tu však už zcela zadusil při hře pět na pět kapitán Trávníček, jenž dostal puk do jízdy na modré čáře a tváří v tvář překonal Willa pošesté.