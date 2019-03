To, co jsme v závěru předvedli, není normální. Jsem naštvaný na nás všechny, láteří Bartošák

Až do 55. minuty vedli hokejisté Vítkovic na ledě mistrovského Brna 1:0 a kontrolovali hru, avšak po vyrovnávacím gólu Komety neodolali v závěru tlaku obhájců titulu a nakonec 1:3 padli. Vzhledem k vítězství Olomouce nad Mladou Boleslaví vypadli Ostravané z elitní šestky, která bude po základní části zaručovat přímý postup do extraligového čtvrtfinále. Vítkovický brankář Patrik Bartošák rozmlátil po závěrečné siréně cestou do kabiny zlostí hokejku.