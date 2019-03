HOKEJ ON-LINE: Sparta zvládla klíčovou bitvu. Plzeň se dere na první místo

Základní část hokejové extraligy míří do finiše. V neděli je na programu už 50. kolo. Důležitou bitvu zvládla Sparta, která v přímém souboji o desátou příčku zdolala Litvínov 5:3 a výrazně se přiblížila účasti v předkole play off. To už má po výhře nad Zlínem 3:1 jisté Mladá Boleslav. Vedoucí Liberec doma bojuje s Kometou. Na dálku se snaží sesadit Bílé tygry z čela tabulky Plzeň, která hostí Třinec. Všechna utkání můžete také sledovat v podrobných textových reportážích na Sport.cz.