Ani jsem nevěděl, že zbývá jen sedm desetin, řekl Černoch k vítěznému gólu

Pro litvínovskou Vervu se tak předkolo extraligového play off ztrácí v mlze. Aby se do něj ještě prodrala, musela by získat plný počet bodů proti Vítkovicím a Plzni a doufat, že Sparta nebo Zlín už v posledních dvou kolech vyjdou naprázdno. „Nic nevzdáváme, i když jsme věděli, že v Praze hrajeme vlastně o všechno. Dokud žije alespoň teoretická šance, musíme se o ni rvát. Už to ale nemáme ve svých rukou," připustil litvínovský kouč Jiří Šlégr.

Sparťané získali během necelých osmi minut tříbrankové vedení, ale ve druhé třetině o něj málem přišli. Gól z její poslední vteřiny se ukázal pro osud zápasu zlomovým. „Ani jsem nevěděl, že zbývá už jen sedm desetin do sirény. Jen jsem plácnul do puku v brankovišti a snad jsem se tím vykoupil z toho zpackaného nájezdu chvíli předtím," líčil autor rozdílové branky Jiří Černoch, jenž ve 37. minutě doslova zahodil trestné střílení. „Bylo to asi předem odsouzené k neúspěchu. Jak jsem se bál, že mě gólman má přečteného, tak jsem při zakončení zvolil první blbost, která mě napadla," vykládal domácí útočník.

Hokejisté Sparty se radují z gólu proti Litvínovu.

Michal Krumphanzl, ČTK

Sparťanům po závěrečném hvizdu spadl velký balvan ze srdce. „Zlomový zápas pro oba celky. Když Litvínov při našem tříbrankovém náskoku snížil, začali jsme trochu zmatkovat, až ten gól do šatny byl uklidňující," přiznal Jiří Smejkal, jenž účet domácích podtrhnul. Pět branek dala Sparta naposledy začátkem listopadu v Pardubicích. „Pomohli dělníci ledu, pro něž jsou tak důležité trefy odměnou za tvrdou práci," mínil asistent domácího kouče Jaroslav Nedvěd.

Verva nezvládla duel kdo s koho. „Kluci poctivě fárali. Bohužel individuální chyby nás stály zápas, doplatili jsme hlavně na nedůslednost v brankovišti," řekl Šlégr. „V zápase na krev jsme si to chtěli se Spartou rozdat na férovku a tušili, že to bude hodně o první brance. Bohužel ji dali domácích, a když jsme se přece jen vrátili na kontakt, přišla další rána, jak jsme inkasovali do šatny," uvedl obránce Marek Trončinský.

Zleva brankář Jaroslav Janus a Marek Trončinský z Litvínova a Jiří Smejkal ze Sparty, který střílí gól v utkání 50. kola extraligy.

Michal Krumphanzl, ČTK