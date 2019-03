Brno poprvé v sezoně porazilo Liberec, prodloužení ukončil Holík

První šanci si vypracoval Čermák, Will v liberecké brance byl však připraven. Na druhé straně zahrozil Ordoš, také Vejmelka si připsal první ostrý zákrok. Poté se na Vejmelku řítil osamocený Valský, jeho gólovou střelu však zhatil faul Bartejse. Liberečtí si zahráli první přesilovku a ve velkých šancích se postupně ocitli Kvapil, Birner a Jelínek. Ani jeden z nich však na Vejmelku nevyzrál.

Do vedení tak mohla jít Kometa, střelu Zaťoviče však zastavila pravá tyč Willovy branky. V 15. minutě už se ale hosté radovali z vedoucího gólu, když akci Čermáka dokončil pohotovou dorážkou Dočekal.

Brankář Liberce Roman Will v duelu s Kometou.

Vít Černý, ČTK

Druhou dvacetiminutovku začali lépe Liberečtí, kteří si svou aktivitou vykoledovali početní výhodu. Tu však nesehráli příliš dobře a Vejmelka byl prakticky bez práce. I nadále byli častěji na kotouči Severočeši, dobře zformovaná obrana obhájců titulu je ale do větších šancí nepouštěla. Výjimkou byla ostrá rána Dohertyho a dorážka Valského.

V úvodu třetí části hrál Liberec dvě přesilovky za sebou a vytvořil si velký tlak. Skvěle chytající Vejmelka ale svůj tým podržel. Udeřit tak mohli znovu Moravané, Čermák ale z rychlého kontru trefil pouze tyč. Ve 48. minutě se tak Bílí Tygři dočkali kýženého vyrovnání: Lencovo nahození od mantinelu před Vejmelkou šikovně tečoval Vlach. Nerozhodný stav ale nevydržel ani dvě minuty a Brno si vzalo vedení zpět. Po dobře sehraném přečíslení se střelou nad Willovo rameno prosadil Barinka - 1:2.

Vpravo Jakub Valský z Liberce, vlevo brankář Brna Karel Vejmelka.

Vít Černý, ČTK

Liberečtí poté vrhli všechny síly do útoku, Vejmelka však dlouho odolával. Čtyři minuty před koncem třetí třetiny se ale kolem Michálka prohnal Zachar a najížděl sám na Vejmelku. Hostující obránce ho však fauloval a rozhodčí nařídili trestné střílení. K němu se rozjel Kvapil a krásnou střelou do horního rohu poslal zápas do prodloužení.

V nastaveném čase měl nejdříve obrovskou příležitost Orsava, trefil ale jen horní tyčku. Na druhé straně si Vejmelka připsal výborný zákrok proti ráně Ševce. V 63. minutě pak rozhodl o bodu navíc pro Kometu opakovanou střelou Holík.