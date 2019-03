Kluci si ze mě dělali srandu, teď jsem jim zavřel huby, culil se olomoucký Švrček

Pardubice vám nedali nic zadarmo. Sice jste vedli, ale pak jste dvakrát inkasovali a museli výsledek otáčet. Bylo to složité?

Hrají o všechno, připravují se na baráž. Zápasy s nimi jsou asi horší než ty, kdy proti nám stojí mužstva, co jsou v tabulce výš. Navíc výborně bruslili, a to nám dělalo potíže. Hlavní však je, že jsme vybojovali tři body a udrželi se v první šestce.

Nebyl jste jako sváteční střelec předmětem špičkování v kabině?

Jasně. Kluci si ze mě dělali srandu, že jenom bráním, pořád někde klečím, blokuji střely. Teď jsem jim však zavřel huby a budu mít chvilku klid.

Fanoušci Olomouce v duelu s Pardubicemi.

Dalibor Glück, ČTK

Akce, po které jste skóroval, vypadala parádně?

Aleš Jergl mi to lehce posunul a pak už to byla jen otázka toho, dobře to trefit. Byl jsem celkem blízko brány, snažil jsem se to narvat nahoru, což se podařilo, a tak gólman prakticky neměl šanci reagovat.

Na sedmé Vítkovice jste jeden bod zase získali. Máte to nyní dobře rozjeté. Souhlasíte?

Ano. Jsou ještě dva zápasy a o tu šestku se popereme. Chceme v ní zůstat.

Zleva Antonín Dušek z Pardubic a David Ostřížek z Olomouce.

Dalibor Glück, ČTK

Vyhráli jste šestkrát za sebou. Co se stalo? V čem nastala změna?

Něco jsme si v kabině řekli. Hlavně, že musíme hrát důrazně v prostorech před bránou jak u nás, tak u nich. To nám teď celkem jde a na ledě je to znát.

Hodně vám pomáhá skvělými výkony gólman Lukáš?

Má výbornou formu. Doufám, že mu zůstane a bude nás držet ještě dlouho.

Ke gólu jste přidal i asistenci. Kde se to ve vás najednou vzalo, ty ofenzívní kousky?

Takové záchvěvy mám vždycky jen jednou za rok, takže to nijak extra neřeším.