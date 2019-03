Chtěli jsme vyhrát víc než Plzeň, bojujeme dál, říká litvínovský gólman Janus

Jasná výhra hokejistů Litvínova nad Plzní 5:1 při souběžných ztrátách Sparty a Zlína ponechává málem už odepisovaný severočeský celek i kolo před koncem základní části stále ve hře o předkolo extraligového play off! Drama o elitní desítku v tabulce vyvrcholí v pátek.

Klíčovou postavou Vervy proti Plzni byl brankář Jaroslav Janus, který dlouho držel čisté konto. „Výsledek vypadá lichotivě, ale hrál se nesmírně náročný zápas. Byli jsme důraznější," tvrdil gólman, jenž si vážil týmového výkonu celého mužstva.

„Na naší straně převládalo nasazení. Chtěli jsme vyhrát víc než Plzeň. Postupně jsme se dostali do herní pohody, byl tam uvolněný projev. Je příjemné, že jsme udrželi plzeňské střelce na uzdě. Inkasovaný gól mě nemrzí, protože neměl zásadní vliv na výsledek. V dobré defenzivní hře chceme pokračovat i ve Vítkovicích. Bojujeme dál o předkolo," podotkl Janus.

Lukáš Doudera (vlevo) a Jan Myšák z Litvínova se radují z gólu proti Plzni.

Ondřej Hájek, ČTK

Domácí začali boj o naději s velkou chutí a dvěma góly v rozmezí 63 sekund utekli už v 9. minutě favorizovanému soupeři na dvoubrankový rozdíl. A to byl klíčový faktor pro další vývoj zápasu. Severočeši si hlídali náskok a Martin Hanzl dokonce přidal i třetí branku, jejíž platnost potvrdil rozhodčí až po poradě s obsluhou videa. A když skóroval i obránce Trončinský, bylo definitivně rozhodnuto.

Šlégr: Nic nevzdáváme

Litvínovský trenér Jiří Šlégr přijal vítězství s úlevou, ale i pokorou. „I po prohře na Spartě jsme si řekli, že nebudeme nic vzdávat. A že tam necháme všechno až do posledního zápasu. Po Liberci jsme zdolali dalšího soupeře z popředí tabulky, nemám klukům co vytknout. Jsme dál ve hře, i když nezáleží jen na našem utkání ve Vítkovicích. Drama vrcholí a ať rozhodne páteční kolo. Uvidíme, jak to dopadne," přemítal Šlégr.

Michal Trávníček (vpravo) z Litvínova s rodinou na začátku utkání při slavnostním ceremoniálu, při němž převzal dres se symbolickou tisícovkou za stejný počet odehraných zápasů v extralize. Vlevo je trenér Litvínova Jiří Šlégr.

Ondřej Hájek, ČTK

Plzeňští hráči cítili zklamání. „Věděli jsme, o co hraje Litvínov. Nám šlo o vylepšení třetího místa v tabulce, což se nepovedlo. Zklamali jsme v předbrankovém prostoru," pokrčil rameny obránce Michal Moravčík. „Po dvou prohrách si už nemůžeme dovolit třetí klopýtnutí, abychom nešli do play off s nervozitou," mínil zkušený bek.

Také asistent trenéra Jiří Hanzlík netajil rozčarování. „Samotný zápas hodnotit nebudu. Nedali jsme do něj srdce, což byl největší rozdíl oproti soupeři. Před play off máme o čem přemýšlet. V pátek musíme selhání z poslední doby odčinit proti Karlovým Varům," dodal Hanzlík.